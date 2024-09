Taglio tassi BCE, mutui variabili più leggeri e risparmi fino a 85 euro

Giovedì 12 settembre, la BCE terrà una riunione decisiva che potrebbe portare a un nuovo taglio dei tassi d’interesse. Gli analisti sono ottimisti su una riduzione di 25 punti base, il che comporterebbe un risparmio immediato per i mutuatari italiani. Secondo i calcoli di Facile.it, chi ha sottoscritto un mutuo variabile medio potrà vedere una riduzione della rata di circa 18 euro già da settembre.

Il trend dell’Euribor e l’impatto sui mutuatari

La riduzione delle rate è legata all’andamento dell’Euribor, che ad agosto 2024 ha registrato un calo di 15 punti base, passando dal 3,64% al 3,49%. Questo indice è determinante per i mutui variabili e il suo ribasso si traduce in rate più leggere per molte famiglie italiane. Facile.it stima un ulteriore calo della rata di circa 38 euro entro fine 2024, e il risparmio totale potrebbe arrivare a 85 euro entro il 2025.

Mutui a tasso fisso: un’opzione da considerare

Nonostante il calo degli indici variabili, i mutui a tasso fisso rimangono più vantaggiosi per i nuovi mutuatari. Le migliori offerte online attualmente partono da un TAN del 2,63%, con una rata di 574 euro al mese per un mutuo standard, e scendono a 563 euro per i mutui “green”. Questi tassi rappresentano un’opportunità per chi desidera surrogare il mutuo, passando dal variabile al fisso. Nei primi otto mesi del 2024, le surroghe hanno costituito il 28% delle richieste, con un aumento di 8 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Prospettive per i prossimi mesi

Gli esperti prevedono un continuo calo dell’Euribor, con benefici per chi ha un mutuo variabile. Se la BCE procederà con un nuovo taglio dei tassi, gli italiani potranno godere di una riduzione significativa delle rate. In un periodo di incertezza economica, questi segnali rappresentano una boccata d’ossigeno per i mutuatari, che potranno risparmiare fino a 85 euro al mese entro il 2025.

