Pinsa romana: cos’è e le ricette più amate

Avete mai sentito parlare della pinsa romana e vi siete chiesti: cos’è? Magari l’avete vista sul menù di una pizzeria gourmet o assaggiata per caso durante un aperitivo in centro, ma senza conoscere davvero cosa la rende speciale.

Oggi vi accompagniamo in un viaggio gustoso e curioso nel mondo della pinsa, svelandovi non solo che cos’è, ma anche quali sono le ricette più amate dai buongustai di tutta Italia. Vediamo insieme cos’è la pinsa romana e le ricette più amate.

Che cos’è la pinsa: una storia antica che torna moderna

Partiamo dalle origini; la parola è più antica di ciò che pensate. Deriva dal verbo latino “pinsere”, cioè stendere. Il richiamo è chiaramente quello della lavorazione della pasta che viene proposta in forma allungata e ovale rispetto alla classica pizza tonda.

Le origini? Bisogna andare indietro fino all’antica Roma. Sembra che i contadini preparassero una sorta di focaccia con cereali macinati, acqua e sale e poi cotta su pietra.

Un pane povero, semplice, ma ricco di gusto e sostanza.

Oggi è leggermente cambiata, ammodernata e rinnovata ma mantiene intatta la sua anima più autentica caratterizzata da un impasto digeribile e fragrante. La ricetta romana antica si è diffusa e oggi si trova nei banchi dei migliori supermercati sotto forma di base pronta per essere farcita.

E quindi, cos’è la pinsa romana? È un prodotto da forno a base di un impasto speciale composto da una miscela di tre farine (frumento, soia e riso), alta idratazione (fino all’80%), lunga lievitazione e pasta madre. Il risultato? Una base leggera, croccante fuori e morbida dentro, con una digeribilità che conquista al primo morso.

Le ricette di pinsa più amate e le farciture da copiare

Ora che sapete cos’è, entriamo nel vivo della questione: come si gusta al meglio? Le varianti sono tante, ma alcune ricette hanno conquistato davvero tutti.

Una delle più amate è la margherita, semplice ma essenziale: pomodoro, fiordilatte e basilico su una base fragrante che esalta ogni ingrediente. Per chi ama i sapori più decisi, c’è la versione mortadella e pistacchio, con crema di pistacchio e granella croccante a decorare. Una vera esplosione di gusto.

Non può mancare quella con prosciutto crudo, burrata e rucola, un classico fresco e armonioso, perfetto per l’estate. Se invece amate osare, provate la pinsa con crema di zucca, speck e gorgonzola: un mix autunnale che sorprende per equilibrio e personalità.

Molto gettonata la pinsa vegana, con verdure grigliate, hummus o crema di ceci, e magari qualche goccia di aceto balsamico. Leggera, colorata, perfetta anche per chi segue un’alimentazione vegetariana.

Perché scegliere la pinsa: gusto, leggerezza e autenticità

La pinsa romana oggi è un trend che omaggia il suo passato con una chiave moderna e contemporanea. Sana, leggera, digeribile e con la possibilità di condirla in tanti modi diversi, conquista persino i palati più esigenti.

Ora che sapete cos’è la pinsa romana non vi resta che assaggiarla provando tra le tante farciture che abbiamo suggerito o sperimentando con qualcosa di nuovo che stuzzichi la vostra curiosità.

