Ddl concorrenza: ecco le nuove norme su pedaggi, taxi, dehors e scatole nere

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un disegno di legge sulla concorrenza, che introduce diverse misure volte a migliorare la competitività del Paese. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sottolineato l’importanza di questo passo, dichiarando che il DDL Concorrenza rappresenta un significativo progresso a supporto delle imprese e a tutela dei consumatori.

Concessioni autostradali

Uno dei punti chiave del disegno di legge riguarda le concessioni autostradali. La misura, promossa dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, prevede un nuovo modello tariffario per i pedaggi a partire dal 2025. Questo sistema distingue la tariffa in tre componenti: gestione, costruzione e oneri integrativi. Quest’ultima componente, l’extragettito, sarà utilizzata per investimenti autostradali senza aumentare i pedaggi. Inoltre, le future concessioni non supereranno i 15 anni.

Norme sui dehors

La gestione dei dehors viene regolamentata con un decreto legislativo che sarà emanato entro un anno dall’entrata in vigore della legge. I Comuni dovranno adattare i propri regolamenti per garantire adeguate zone di passaggio per pedoni e persone con mobilità ridotta. Fino al 31 dicembre 2025, restano in vigore le norme del 2020 legate alla pandemia di Covid-19.

Regolamentazione Taxi e NCC

Il disegno di legge introduce misure severe contro l’abusivismo nel settore Taxi e NCC. Le sanzioni per mancata iscrizione al registro possono includere la sospensione o la revoca della licenza. I Comuni avranno accesso al registro per verificare i dati e comunicare eventuali provvedimenti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Portabilità delle Scatole Nere

Per quanto riguarda le scatole nere installate sui veicoli, viene vietato alle compagnie assicurative di imporre clausole che limitino il diritto dell’assicurato di disinstallare questi dispositivi senza costi. È stato introdotto un meccanismo di portabilità dei dati registrati, che il consumatore potrà richiedere tramite la compagnia assicurativa.

Cresce il potere del Garante per la sorveglianza dei prezzi

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi ottiene maggiori poteri per individuare e monitorare i prodotti da sottoporre a controllo. Questo miglioramento nel coordinamento prevede l’adozione di linee guida specifiche per una rilevazione omogenea dei prezzi.

Le misure contro la Shrinkflation

Il fenomeno della shrinkflation, che vede la riduzione della quantità di prodotto mantenendo invariato il confezionamento, sarà contrastato attraverso l’obbligo di informazione al consumatore. Sarà necessario apporre una specifica etichetta sul prodotto esposto.

Sostegno alle startup innovative

Il DDL introduce nuove definizioni per le Startup innovative, premiando le micro, piccole e medie imprese con maggiori potenzialità. Le startup potranno rimanere nel registro speciale fino a 84 mesi e beneficeranno di deduzioni fiscali del 30% dall’IRES. Sono previste disposizioni per promuovere gli investimenti in capitale di rischio.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook