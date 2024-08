Estate 2024: aumenti di prezzi su RC Auto, mutui e vacanze mettono a dura prova i consumatori

L’estate 2024 non è calda solo per le temperature elevate, ma anche per l’impatto sui portafogli degli italiani. Un rapporto congiunto di Facile.it e Consumerismo No Profit evidenzia come molte voci di spesa delle famiglie abbiano subito significativi aumenti, incidendo notevolmente sul bilancio domestico. Ecco un’analisi delle principali spese estive.

RC Auto: aumenti moderati ma costanti

Secondo l’Osservatorio di Facile.it, a luglio 2024 il premio medio per l’RC auto in Italia è stato di 629,88€, registrando un aumento del 10,04% rispetto allo stesso mese del 2023. Tuttavia, l’incremento sembra rallentare, con un aumento semestrale del 2,75%. In alcune province italiane, come Mantova e Lodi, si è persino verificata una riduzione dei premi, rispettivamente del -2,12% e -5,43%. La Campania, storicamente la regione più costosa per l’assicurazione auto, ha visto un aumento minimo del 0,55% su base semestrale, con alcune province come Benevento e Caserta che hanno registrato un calo dei prezzi.

RC Moto: aumenti più sostenuti

L’assicurazione per le moto ha seguito un trend simile, con un aumento annuale del 14,14% rispetto al 2023, portando il costo medio a 543,33€ a luglio 2024. Tuttavia, l’incremento semestrale è stato più contenuto, pari al 2,02%. Questo riflette una tendenza generale di aumenti meno bruschi rispetto all’anno precedente.

Vacanze a rate: un fenomeno in crescita

Il 2024 ha visto un significativo aumento della richiesta di prestiti per le vacanze, soprattutto tra i più giovani. Secondo Facile.it, nei primi sei mesi del 2024 sono stati erogati finanziamenti per 250 milioni di euro, con un incremento del 12% rispetto all’anno precedente. La richiesta media è stata di 5.400 euro, da rimborsare in 50 rate. Questo fenomeno riflette una crescente difficoltà economica che costringe molti a finanziare le proprie vacanze a rate.

Bagagli smarriti: cresce l’interesse per le assicurazioni viaggio

Il 2023 ha visto ben 36 milioni di bagagli smarriti, danneggiati o consegnati in ritardo durante i viaggi aerei, spingendo gli italiani a stipulare più spesso assicurazioni di viaggio. Le richieste di polizze viaggio sono aumentate del 10% a giugno 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023. Per una copertura media, il costo si aggira intorno ai 45 euro per due settimane in Europa, salendo a 88 euro per viaggi in destinazioni come USA, Canada e Caraibi.

Mutui casa: opportunità per i tassi fissi e surroghe

Buone notizie per chi cerca un mutuo: il taglio dei tassi da parte della BCE ha portato a condizioni più favorevoli, soprattutto per i mutui a tasso fisso. I tassi fissi partono da un TAN del 2,81%, con rate mensili intorno ai 585 euro per un mutuo medio. I mutui green, per immobili in classe A o B, offrono condizioni ancora migliori, con un TAN che parte dal 2,64%. Anche le surroghe dei mutui stanno diventando un’opzione interessante, con tassi che permettono di ridurre sensibilmente le rate mensili.

Hotel e Ristoranti: prezzi alle stelle per l’estate

L’estate 2024 ha visto un aumento generalizzato dei prezzi per hotel, B&B, ristoranti e stabilimenti balneari. Consumerismo No Profit segnala che una vacanza estiva può costare fino al 10% in più rispetto al 2023. Una famiglia di quattro persone potrebbe spendere circa 1.000 euro in più rispetto all’anno precedente per una settimana di vacanza, tra alloggio, pasti e trasporti. Anche i campeggi, un tempo opzione più economica, hanno visto un aumento del 24% per le piazzole, rendendo questa alternativa meno conveniente.

Viaggi in aereo: prezzi in crescita, come risparmiare

Il costo dei voli, sia nazionali che internazionali, continua a crescere. Rispetto al 2023, i biglietti per i voli nazionali sono aumentati del 12%, mentre quelli internazionali del 13%. Per risparmiare, è consigliabile prenotare con largo anticipo e controllare regolarmente le tariffe sui siti delle compagnie aeree e sulle piattaforme di comparazione.

Rifornimento: prezzi della benzina in calo, ma attenzione alle autostrade

Una nota positiva riguarda i prezzi del carburante, che hanno visto un calo nei primi sei mesi del 2024. La benzina al self-service è diminuita del 4,6% rispetto al 2023, e il gasolio del 4,2%. Tuttavia, è importante evitare di fare rifornimento in autostrada, dove i prezzi restano più elevati.

