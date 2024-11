Giovani e lavoro, benessere e merito al centro delle priorità

Benessere, stabilità e riconoscimento del merito sono le priorità per i giovani nel mondo del lavoro, secondo i risultati del sondaggio condotto da TEHA Group in occasione di Open Jam 2024, il festival dedicato al futuro del lavoro under 30. Il report evidenzia un forte desiderio di equilibrio tra carriera e vita personale, insieme alla volontà di innovare gli ambienti di lavoro.

Soddisfazione sul lavoro: numeri positivi, ma c’è margine di miglioramento

Il 79% dei giovani professionisti si dichiara soddisfatto del proprio lavoro, con il 55% che valuta la propria retribuzione adeguata. Tuttavia, emerge che il contratto a tempo indeterminato rappresenta ancora un obiettivo importante per il 66% degli intervistati. La flessibilità oraria e lo smart working continuano ad essere considerati valori aggiunti fondamentali, con un impatto “alto” o “molto alto” per oltre il 90% del campione.

Salute mentale e benessere: una nuova priorità

Il 58% degli intervistati ritiene che il benessere psicofisico e la rete di affetti abbiano più valore dell’indipendenza economica. Per il 36%, la salute mentale è la priorità assoluta rispetto alla crescita professionale. Questo dato sottolinea un cambiamento culturale nelle aspettative verso il lavoro, che richiede alle aziende di integrare supporto psicologico e modelli di leadership basati sull’ascolto.

Il riconoscimento del merito: un valore imprescindibile

Per il 99% dei giovani, il riconoscimento del merito è un fattore decisivo per il benessere lavorativo. Questo parametro supera persino l’importanza del salario, che comunque rimane fondamentale per il 97% degli intervistati. Si fa sempre più strada l’esigenza di lavorare in ambienti che premiano la competenza e l’impegno, fornendo opportunità di crescita e formazione continua.

Open Jam 2024, un laboratorio sul futuro del lavoro

Organizzato a Rimini, il festival Open Jam 2024 ha riunito 1.500 partecipanti, tra studenti, giovani lavoratori e manager. Tra i temi centrali: intelligenza artificiale generativa, cambiamenti demografici, e la definizione dei principi per un ambiente lavorativo inclusivo e orientato alla felicità.

Secondo Marco Grazioli, Presidente di The European House – Ambrosetti, l’obiettivo è proporre un manifesto per il benessere lavorativo che coinvolga i giovani come agenti di cambiamento. Alessandro Braga, Head of JAM, sottolinea l’importanza di ambienti che favoriscano apprendimento continuo e partecipazione attiva.

Nuove indagini in arrivo

Nei prossimi mesi, TEHA Group approfondirà il rapporto tra giovani e lavoro considerando scenari globali come il ruolo del digitale e i cambiamenti demografici. Le conclusioni forniranno nuove linee guida per aziende e istituzioni, puntando a un mondo del lavoro sempre più equo e innovativo.

