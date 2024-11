Negli ultimi anni, la pressione delle spese energetiche è diventata un fardello crescente per gli italiani. Un recente sondaggio condotto da tado°, azienda specializzata in soluzioni di gestione energetica e termostati intelligenti, rivela che l’85% degli intervistati si aspetta che i costi delle bollette rimarranno elevati almeno fino al 2027. Questa consapevolezza ha spinto molti a ripensare le proprie abitudini, con un crescente numero di italiani che pianifica misure per ridurre il consumo energetico.

Confronto storico: i costi energetici dal 2021 ad oggi

Un’analisi attenta dei prezzi energetici, svolta confrontando le tariffe dell’inverno 2021-2022 con quelle attuali, dimostra che l’incremento dei costi è strettamente legato a fattori geopolitici e climatici. Le tensioni internazionali hanno innescato rincari significativi nel settore del gas e dell’elettricità, con l’energia elettrica aumentata del 19% per i clienti del mercato libero nell’ultimo trimestre del 2024. Anche i consumatori del servizio di maggior tutela hanno visto le proprie bollette salire di quasi il 9%.

In crescita la consapevolezza dei costi del riscaldamento

L’impatto delle spese per il riscaldamento preoccupa il 53% degli italiani, i quali si dichiarano più attenti ai costi rispetto a cinque anni fa. Complice l’arrivo dell’inverno, molte famiglie temono di dover affrontare rincari non sostenibili, aggravati da condizioni meteorologiche estreme e dalla crescente richiesta di gas sul mercato globale.

Le misure degli italiani per ridurre i costi energetici

Per affrontare il caro energia, molti italiani stanno pianificando interventi di risparmio. Secondo il sondaggio di tado°, il 64% degli intervistati intende adottare misure di riduzione del consumo nei prossimi tre anni. Le azioni più comuni includono:

Installazione di pannelli solari (scelta preferita dal 20% degli intervistati);

(scelta preferita dal 20% degli intervistati); Isolamento termico di finestre, pareti e tetti (19%);

di finestre, pareti e tetti (19%); Adozione di pompe di calore (11%).

L’uso di termostati intelligenti, come quelli prodotti da tado°, sta guadagnando popolarità: questi dispositivi permettono di ridurre i costi di riscaldamento e acqua calda fino al 22%, offrendo un importante sostegno per le famiglie italiane.

Le soluzioni di tado° per la gestione del riscaldamento

Il riscaldamento intelligente è ormai una realtà consolidata per un numero crescente di italiani. Secondo il sondaggio, il 51% degli utenti considera la programmazione intelligente la funzionalità più utile. La possibilità di gestire separatamente le diverse stanze è invece apprezzata dal 22% degli intervistati. L’automazione consente agli utenti di risparmiare in modo efficace e senza sforzi: basta impostare il dispositivo per gestire in autonomia l’accensione e lo spegnimento del riscaldamento in base alla presenza in casa.

Il lancio della nuova gamma tado° X

Per rispondere alle crescenti esigenze del mercato, tado° ha recentemente presentato la sua nuova gamma di prodotti, denominata tado° X. Questa linea comprende una serie di dispositivi avanzati, tra cui termostati intelligenti, radiatori intelligenti, ottimizzatori per pompe di calore, sensori di temperatura wireless e router di confine. I termostati tado°, progettati per facilitare l’installazione, possono essere integrati con facilità in oltre il 95% delle abitazioni europee.

Consigli pratici per risparmiare energia questo inverno

Oltre alle tecnologie avanzate, ci sono molte pratiche quotidiane che possono ridurre l’impatto delle bollette:

Regolare la temperatura interna mantenendola tra i 18 e i 21°C nelle stanze principali.

mantenendola tra i 18 e i 21°C nelle stanze principali. Installare termostati programmabili , che riducono il consumo quando la casa è vuota.

, che riducono il consumo quando la casa è vuota. Sigillare le finestre e isolare tetti e pareti per evitare dispersioni di calore.

per evitare dispersioni di calore. Sfruttare l’energia solare aprendo le tende di giorno e chiudendole la sera per mantenere il calore.

L’aumento delle bollette e l’incertezza sui costi futuri spingono quindi gli italiani a compiere scelte consapevoli e orientate al risparmio energetico, adottando soluzioni sia tecnologiche che comportamentali