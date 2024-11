Gli italiani e le bollette, la confusione è sovrana nelle tariffe

L’indagine condotta da Facile.it rivela un quadro preoccupante: quasi 4 italiani su 10 ignorano completamente la propria tariffa per la fornitura di energia elettrica e gas. Con un mercato energetico sempre più competitivo, la mancanza di consapevolezza tra i consumatori potrebbe portare molti a perdere occasioni di risparmio.

Gli italiani ignorano la propria tariffa energetica

Capire quanto si paga davvero per la luce e il gas di casa sembra essere per molti un’impresa. Secondo i dati raccolti dall’istituto di ricerca Annalect, il 39% degli italiani non conosce la propria tariffa per la fornitura di energia elettrica, una percentuale che sale al 43% per il gas. Questo dimostra quanto sia complesso per i consumatori orientarsi tra le diverse offerte.

Chi conosce le tariffe non sempre è informato

Anche tra coloro che affermano di conoscere la propria offerta, l’errore è comune: solo il 27% dei clienti elettrici e il 26% di quelli del gas sa con precisione quale sia il costo effettivo della propria fornitura. Inoltre, il 23% degli utenti sovrastima il prezzo e un altro 11% lo sottostima, rivelando una forte disinformazione anche tra i clienti che ritengono di essere informati.

Silvia Rossi, Direttore Commerciale Utilities di Facile.it, sottolinea che “conoscere il prezzo della propria fornitura luce e gas è indispensabile per valutare eventuali opportunità di risparmio”. Rendere le informazioni chiare e accessibili potrebbe aiutare i consumatori a fare scelte più consapevoli.

Bollette complicate e sigle sconosciute

Uno degli aspetti più problematici riguarda la complessità delle bollette. Solo il 7% degli italiani sa interpretare il significato delle sigle presenti nelle fatture, come evidenzia l’indagine. Le sezioni più complesse? Il riquadro delle letture del contatore e dei consumi storici, compreso solo dal 15% degli intervistati, e il dettaglio degli importi fatturati, che risulta chiaro a meno del 14% degli utenti.

Imposte e altri dettagli, un labirinto per i consumatori

La voce meno chiara è quella relativa alle imposte, che riescono a comprendere solo il 13% degli intervistati. Questa scarsa comprensione genera confusione e apre la strada a possibili errori nella valutazione delle offerte. Luigi Gabriele, Presidente di Consumerismo No Profit, avverte: “Comprendere la bolletta è essenziale per tutelarsi dalle truffe e per valutare attentamente le proposte di sconto, spesso troppo vantaggiose per essere vere”.

Il quadro disegnato dall’indagine di Facile.it evidenzia la necessità di migliorare l’educazione finanziaria dei consumatori in tema di spese energetiche. Oltre a offrire strumenti più semplici e chiari, è fondamentale sensibilizzare i cittadini, fornendo loro una base di conoscenze indispensabili per fare scelte informate, risparmiando così sulle bollette senza incappare in offerte ingannevoli.

