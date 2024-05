L’ascesa del Renminbi: la Cina spinge per la De-dollarizzazione globale

Dal 2010, la Cina ha utilizzato principalmente il dollaro USA (USD) per i pagamenti transfrontalieri. Tuttavia, dal primo trimestre del 2023, la situazione ha iniziato a cambiare significativamente.

Come evidenziato da Julian Wendling di Visual Capitalist e dal grafico della Hinrich Foundation, il renminbi cinese (RMB) sta guadagnando popolarità nei pagamenti nazionali e internazionali. I dati Bloomberg mostrano che, nei primi mesi del 2010, i pagamenti in RMB rappresentavano meno dell’1% dei pagamenti transfrontalieri della Cina, mentre l’USD dominava con circa l’83%.

Renminbi, il sorpasso al Dollaro

A marzo 2023, il RMB ha superato per la prima volta l’USD nei pagamenti cinesi. La de-dollarizzazione è continuata, e a marzo 2024 oltre la metà (52,9%) dei pagamenti cinesi era regolata in RMB, mentre il 42,8% era regolato in USD. Questo rappresenta una quota doppia rispetto a cinque anni prima. Secondo Goldman Sachs, la maggiore disponibilità degli stranieri a scambiare beni denominati in RMB ha significativamente contribuito a questo cambiamento.

Nel 2023, Brasile e Argentina hanno annunciato che avrebbero iniziato a consentire i regolamenti commerciali in RMB. Questo segnala un’espansione della valuta cinese nel mercato globale e una progressiva riduzione della dipendenza dall’USD.

Analisi della Banca dei Regolamenti Internazionali

A livello globale, l’USD rimane la valuta più utilizzata per le transazioni FX, seguito dall’euro e dallo yen giapponese. Tuttavia, il RMB ha guadagnato terreno nell’ultimo decennio, mentre l’euro e lo yen hanno visto una diminuzione nell’utilizzo. L’economia europea, in particolare, ha mostrato segni di declino nella sua competizione con altre valute globali.

Se l’ascesa globale del RMB continuerà, la morsa dell’USD sul commercio internazionale potrebbe diminuire. Questo potrebbe avere impatti complessi e incerti, tra cui una possibile sottoperformance delle attività finanziarie statunitensi e una diminuzione del potere delle sanzioni occidentali.

Limiti alla De-dollarizzazione

Nonostante la crescente prevalenza del RMB nei pagamenti internazionali, una completa de-dollarizzazione dell’economia mondiale nel breve o medio termine rimane improbabile. I rigidi controlli sui capitali della Cina e la crescita economica stentata del paese sono fattori chiave che limitano la diffusione del RMB.

