Il Consiglio dei ministri ha recentemente varato un pacchetto di misure innovative nell’ambito della sicurezza sul lavoro, presentato dalla ministra del Lavoro Marina Calderone. Un aspetto rivoluzionario di questa proposta è l’introduzione della “patente a punti” per le imprese e i lavoratori autonomi, un sistema di qualificazione che mira a promuovere comportamenti sicuri nei luoghi di lavoro.

Un approccio a tre C

Calderone ha dichiarato che il piano si basa sulle tre C: controlli, contrasto e compliance. Il pacchetto prevede l’incremento del numero di ispettori del lavoro, quasi 800, per potenziare l’attività dell’Ispettorato e raddoppiare l’intensità dei controlli. L’obiettivo è chiaramente la lotta al lavoro sommerso.

La patente a punti: una qualificazione per le imprese

La patente a punti sarà un documento fondamentale per le imprese e i lavoratori autonomi dell’edilizia che operano nel rispetto delle normative. Il documento, composto da 30 punti, sarà rilasciato solo a coloro che dimostreranno di avere tutte le carte in regola. In caso di illeciti o irregolarità, si procederà con la decurtazione dei punti, la sospensione delle attività e una multa fino a 12 mila euro. La pena massima sarà applicata in caso di incidente mortale, con la perdita di 20 crediti, l’arresto delle attività e la possibilità di riprendere il lavoro solo dopo un corso di formazione e il recupero di almeno 15 crediti.

Sindacati e imprese: scetticismo e battaglia

Nonostante le buone intenzioni del governo, sindacati e imprese si mostrano scettici e pronti alla battaglia. Cgil e Uil hanno bocciato la proposta, definendo inaccettabile il criterio di attribuire un valore in crediti alla vita umana. I sindacati annunciano una mobilitazione, sottolineando la necessità di risposte più adeguate alle problematiche esistenti.

Richieste e critiche delle associazioni di categoria

Anche le associazioni di categoria si uniscono al coro di critiche. Cna sostiene che la patente a punti non garantisce il rafforzamento della sicurezza, Confartigianato la definisce contraria e boccia il meccanismo come farraginoso e pieno di incertezze, mentre Confimi propone di premiare chi opera bene ma approva la stretta sui controlli. L’Ance, infine, chiede un “patto di cantiere” con un monitoraggio permanente insieme alle parti sociali.

Più ispettori, più controlli

Il decreto include anche il potenziamento delle attività ispettive e sanzioni penali per la somministrazione illecita di manodopera con subappalti, reintroducendo una pratica eliminata nel 2016. Tuttavia, per coloro che si ravvedono, le sanzioni civili saranno ridotte e i più virtuosi finiranno nella “Lista di conformità Inl“. La ministra Calderone sottolinea che questo è un “percorso di compliance” per incoraggiare le aziende a regolarizzarsi e ad adottare comportamenti conformi alle leggi vigenti. Gli sconti, tuttavia, non saranno applicati sui debiti per premi e contributi, che dovranno essere pagati integralmente.

In conclusione, il nuovo pacchetto sicurezza sul lavoro rappresenta un tentativo audace di affrontare il lavoro sommerso e promuovere un ambiente di lavoro più sicuro. Tuttavia, la resistenza da parte dei sindacati e delle associazioni di categoria evidenzia la necessità di un dialogo aperto e costruttivo per migliorare ulteriormente il quadro normativo e soddisfare le esigenze di tutte le parti coinvolte.