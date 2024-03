Superbonus 110%: incentivo o ostacolo per l’economia italiana?

In Italia, la questione dell’evasione fiscale e dell’erogazione di bonus e sussidi improduttivi rappresenta un tema caldo e divisivo, al centro di un acceso dibattito politico e sociale. La sinistra accusa tradizionalmente la destra di essere troppo permissiva nei confronti degli evasori fiscali, suggerendo che una maggiore raccolta fiscale potrebbe finanziare servizi pubblici essenziali come la sanità e l’istruzione. Questa critica si inserisce in un contesto più ampio, in cui l’evasione fiscale viene spesso intesa non solo come una questione legale, ma anche morale, riflettendo su come le risorse potrebbero essere meglio allocate a beneficio della collettività.

Tuttavia, l’analisi storica e sociale dimostra che l’evasione fiscale non ha una connotazione politica univoca, essendo piuttosto un fenomeno trasversale che affonda le radici in una certa cultura dell’elusione fiscale diffusa in diverse aree del paese. Questo problema è exacerbato da una legislazione talvolta opaca e da un sistema di incentivi che non sempre premia la conformità fiscale.

Al di là dell’evasione fiscale, l’attenzione si è spostata sui sussidi improduttivi e sui bonus erogati da vari governi, compresi quelli tecnici, intesi come strumenti per acquisire consenso elettorale piuttosto che come veri e propri investimenti nel tessuto socio-economico del paese. L’“ottanta euro” introdotto da Matteo Renzi e il reddito di cittadinanza promosso dal Movimento 5 Stelle sono esempi emblematici di come tali politiche possano avere effetti a lungo termine sulle finanze pubbliche e sull’economia in generale, senza necessariamente stimolare la crescita o l’inclusione sociale.

In particolare, il superbonus 110% per le ristrutturazioni edilizie è diventato un caso di studio interessante. Dopo aver criticato la misura, Giorgia Meloni ha dovuto fare i conti con le pressioni politiche interne, optando per una revisione anziché per una cancellazione totale. Questo episodio sottolinea la difficoltà di abbandonare politiche popolari ma costose, che, nonostante le buone intenzioni, possono portare a sprechi significativi di risorse pubbliche e a pratiche fraudolente.

Con 150 miliardi di euro destinati al superbonus, rispetto ai 100 miliardi di interessi sul debito pubblico pagati ogni anno, si evidenzia il peso della spesa pubblica per fini elettorali sul bilancio dello Stato. Questa situazione pone l’Italia in una posizione di vulnerabilità, soprattutto in contesti di crisi finanziaria internazionale.

La sfida per l’Italia è quindi duplice: da un lato, combattere l’evasione fiscale attraverso una semplificazione normativa e un rafforzamento dei controlli; dall’altro, rivedere la logica dei bonus e sussidi per orientarli verso investimenti produttivi che possano effettivamente stimolare la crescita e l’innovazione.

Chi avrà il coraggio di proporre un cambio di rotta, spiegando agli italiani che eliminare un bonus non è un’ingiustizia, ma un atto di responsabilità verso il futuro del paese? Questa è la domanda che si pongono oggi molti osservatori e che sarà cruciale per le future scelte politiche ed economiche dell’Italia.

