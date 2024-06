L‘indagine condotta da Facile.it, mUp Research e Bilendi ha rivelato che, nel 2024, sempre più italiani si affidano a prestiti personali per finanziare le vacanze. Nei primi cinque mesi dell’anno, la richiesta di prestiti per i viaggi è aumentata del 9% rispetto allo stesso periodo del 2023, con oltre 200 milioni di euro erogati.

Chi sono gli italiani che non partiranno per le vacanze?

Secondo l’indagine, 6,5 milioni di italiani quest’anno non andranno in vacanza. Tra questi, 3,7 milioni hanno dichiarato che il motivo della rinuncia è economico. Il 56% degli intervistati ha ammesso di non potersi permettere una vacanza, percentuale che sale al 64% tra i giovani di età compresa tra i 25 e i 34 anni e tra gli over 65. A livello territoriale, la situazione è particolarmente critica nel Sud Italia e nelle Isole, dove la percentuale raggiunge il 66%.

L’impatto dell’aumento del costo della vita

Il 47% di chi non partirà per ragioni economiche ha attribuito la colpa all’aumento generale del costo della vita. Tra gli over 65, questa percentuale arriva addirittura al 71%. Inoltre, il 33% degli intervistati ha dichiarato che non partirà a causa del rincaro dei prezzi legati alla vacanza stessa, con una particolare incidenza tra gli under 25 (52%).

Motivi non economici delle rinunce

Tra coloro che non partiranno per motivi non economici, le ragioni principali includono l’assenza di giorni di ferie (21%), la necessità di accudire un familiare (10,5%) o un animale domestico (13%). Resta inoltre un’incertezza significativa: circa 7,7 milioni di italiani non sanno ancora se partiranno o meno.

Il profilo dei richiedenti di prestiti per le vacanze

L’analisi condotta su un campione di oltre 150.000 domande di finanziamento ha evidenziato che la richiesta media di prestito per vacanza è di 5.416 euro, da restituire in 50 rate, ovvero poco più di quattro anni. Un dato interessante è che una domanda di prestito su tre proviene da giovani under 30, con un’età media dei richiedenti pari a 38 anni. Questo dato è significativamente più basso rispetto alla media di altre tipologie di prestiti personali, che è di 44 anni.

