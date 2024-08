Dopo cento anni di attesa, Parigi ha finalmente ospitato i Giochi Olimpici, ma il risultato è stato ben lontano dalle aspettative. Quella che doveva essere una vetrina globale per la grandezza della Francia si è rivelata un boomerang per il presidente Emmanuel Macron, che ha fallito nel suo tentativo di utilizzare le Olimpiadi come strumento di riconquista e consolidamento del potere.

Cerimonia di apertura deludente e costosa

Macron aveva investito molto nella cerimonia di apertura, presentata come un evento innovativo e mai visto prima. Tuttavia, il risultato è stato uno spettacolo criticato per il suo costo elevato, pagato dai contribuenti, e per la scarsa qualità dell’esecuzione. La cerimonia, che avrebbe dovuto incarnare l’immagine di una Francia moderna e inclusiva, ha invece mostrato un paese frammentato, in balia di tensioni sociali e culturali.

Infrastrutture scadenti ed organizzazione caotica

I Giochi di Parigi 2024 sono stati segnati da numerose critiche riguardo alle infrastrutture e all’organizzazione. Gli impianti sportivi sono stati giudicati scadenti, e la logistica è stata un incubo per atleti e spettatori. La chiusura anticipata della metropolitana e l’insufficienza di taxi hanno reso gli spostamenti un’impresa difficile, mentre la sicurezza, nonostante il massiccio dispiegamento di forze dell’ordine, non è stata in grado di prevenire atti di sabotaggio e attacchi informatici.

Gli atleti, che dovrebbero essere i protagonisti delle Olimpiadi, sono stati relegati in secondo piano. Il villaggio olimpico, concepito come un modello di sostenibilità, si è rivelato un fallimento: alloggi scomodi, cibo insufficiente e scarso comfort hanno spinto molti atleti a cercare rifugio altrove. Alcuni si sono trasferiti in ritiri personali, lontano dal caos di Parigi, mentre altri hanno preferito resort di lusso, mostrando il disprezzo per le condizioni offerte.

Messaggio distopico e medaglie scadenti

L’impatto simbolico delle Olimpiadi di Parigi è stato ulteriormente indebolito dalla qualità scadente delle medaglie, realizzate con metalli riciclati, e dalla chiusura dei Giochi, segnata da una rappresentazione distopica e inquietante. Il messaggio trasmesso è stato più di decadenza che di trionfo, riflettendo l’immagine di una Francia in declino.

Macron e il fallimento della geopolitica dello sport

Macron ha cercato di sfruttare i Giochi per promuovere la sua visione geopolitica, ma ha finito per evidenziare le profonde divisioni e i problemi irrisolti del suo paese. Lontano dall’obiettivo di rafforzare il soft power francese, le Olimpiadi hanno mostrato al mondo un paese in difficoltà, incapace di gestire adeguatamente un evento di tale portata.

Parigi 2024 avrebbe dovuto segnare una nuova era per la Francia, ma si è trasformata in una lezione su come non gestire un evento globale. Le critiche piovute sul governo e su Macron sollevano dubbi sul futuro del paese e sull’efficacia della sua leadership in un contesto internazionale sempre più competitivo.

