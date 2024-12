Ucraina e lo scacchiere internazionale: la danza sull’orlo del baratro

La guerra in Ucraina continua a scuotere le fondamenta della geopolitica mondiale, con una narrazione che alterna speranze di pace a venti sempre più minacciosi di un’escalation. Volodymyr Zelensky, ormai divenuto simbolo di una resistenza senza tregua, si trova davanti a un dilemma: come mantenere alta l’attenzione dell’Occidente senza esasperare il conflitto? Dall’altra parte, il Cremlino di Vladimir Putin resta saldo nella sua strategia, tra fermezza retorica e calcolo pragmatico.

Secondo un’analisi de Il Sussidiario, la situazione rischia di complicarsi ulteriormente con il ritorno sulla scena internazionale di Donald Trump, una figura ambigua che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Kiev cerca l’escalation o la sopravvivenza?

Le ultime mosse di Zelensky sembrano destinate a spingere sempre più verso una risposta decisa da parte dell’Occidente. L’invio di nuove armi e il continuo pressing diplomatico verso l’Unione Europea e gli Stati Uniti mostrano una strategia chiara: non c’è spazio per il compromesso. Ma questa insistenza potrebbe portare Kiev a perdere il sostegno di chi teme una guerra senza fine.

“La guerra non può essere vinta solo sul campo,” ricordano molti analisti, ma Zelensky sembra convinto che la soluzione passi dall’intensificarsi degli scontri. Un calcolo rischioso, che pone la sua leadership sotto la lente di chi si domanda se questa sia davvero una strada percorribile.

Putin, l’incognita Trump e il gioco delle percezioni

Dall’altro lato della barricata, il Cremlino osserva con attenzione l’evolversi del quadro internazionale. Putin sa bene che l’eventuale ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca potrebbe segnare un cambio di rotta nelle politiche americane verso l’Ucraina. Trump, con il suo approccio imprevedibile, ha già mostrato una certa diffidenza verso i finanziamenti indiscriminati a Kiev, aprendo alla possibilità di una diplomazia meno allineata agli interessi europei.

Ma quanto può influire la variabile Trump nelle decisioni di Mosca? E soprattutto, è davvero possibile che Putin scommetta su un alleato così inaffidabile? Gli scenari futuri restano difficili da prevedere, ma una cosa è certa: l’incertezza gioca a favore del Cremlino.

Il ruolo dell’Occidente: mediatore o spettatore?

In questo contesto, l’Occidente si trova a un bivio. Unione Europea e Stati Uniti devono decidere se continuare a sostenere a oltranza l’Ucraina, rischiando un’escalation irreversibile, o cercare una mediazione che, però, potrebbe essere vista come una resa. La storia insegna che le grandi potenze non sono mai state ottimi mediatori, ma in questa crisi l’alternativa sembra essere solo il caos.

Come riporta Il Sussidiario, il tempo gioca contro una soluzione pacifica. Il rischio è quello di alimentare una guerra infinita, le cui conseguenze rischiano di travolgere l’intero equilibrio globale.

Una danza pericolosa

“La politica internazionale è come una danza sul filo del rasoio,” diceva qualcuno, e mai come oggi questa frase appare calzante. Tra l’ambizione di Zelensky, il calcolo spietato di Putin e l’ambiguità di Trump, l’Occidente si trova nella scomoda posizione di dover decidere il destino di un conflitto che sembra sfuggire a ogni logica.

La domanda resta aperta: sapremo evitare il baratro o ci precipiteremo dentro con occhi spalancati?

