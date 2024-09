Ucraina, l’invio di istruttori NATO e UE espone l’Europa a nuovi pericoli?

L’Alleanza Atlantica è pronta a rafforzare il suo impegno in Ucraina attraverso una nuova missione che prevede l’invio di aiuti militari e l’addestramento delle reclute. Questo passo, coordinato con le azioni dell’Unione Europea, potrebbe segnare un momento cruciale nella guerra contro la Russia, mettendo a dura prova i già fragili equilibri geopolitici. L’alto commissario per la politica estera dell’UE, Josep Borrell, ha esortato i partner europei a inviare addestratori in Ucraina, spingendo per una maggiore collaborazione con Kiev.

La risposta europea e le tensioni interne

Nonostante l’appello di Borrell, diverse nazioni europee, tra cui Germania e Italia, hanno espresso preoccupazioni sull’invio di addestratori in territorio ucraino. Queste resistenze derivano dal timore di incrementare le tensioni con Mosca e di mettere in pericolo la vita degli istruttori, che potrebbero diventare “obiettivi legittimi” per i bombardamenti russi. D’altra parte, nazioni come Francia, Estonia, Lettonia e Lituania hanno sostenuto l’iniziativa, dando il via libera all’invio di propri istruttori, come già annunciato dal presidente francese Emmanuel Macron.

L’attacco russo a Poltava: un campanello d’allarme

Gli eventi del 3 settembre a Poltava, con un attacco missilistico russo che ha colpito un centro di addestramento delle forze armate ucraine, hanno sollevato ulteriori dubbi sull’efficacia e la sicurezza di queste missioni. Il centro, che ospitava specialisti militari, tra cui istruttori stranieri, è stato distrutto, causando decine di morti e feriti, tra cui anche militari stranieri provenienti da Svezia e altri paesi europei. Questo tragico episodio ha riacceso il dibattito sulla presenza di istruttori stranieri in Ucraina, con molti che chiedono maggiore prudenza.

La posizione russa: una chiara provocazione

Secondo il ministero della Difesa russo, l’attacco a Poltava è stato giustificato dalla presenza di “mercenari” e “istruttori stranieri” che stavano addestrando le truppe ucraine. Tra le vittime, secondo fonti russe, ci sarebbero stati anche combattenti provenienti da Polonia, Francia, Germania e Svezia, alcuni dei quali coinvolti nell’addestramento all’uso dei droni e nella guerra elettronica. Questa versione, non confermata ufficialmente dalle fonti occidentali, alimenta comunque le tensioni tra Mosca e i paesi NATO.

Le conseguenze politiche: dimissioni in Svezia

In seguito all’attacco, il ministro degli Esteri svedese, Tobias Billström, ha rassegnato le dimissioni, un gesto che molti collegano alle pesanti perdite svedesi a Poltava. La Svezia, infatti, aveva autorizzato l’invio di istruttori in Ucraina per supportare l’aeronautica ucraina con sistemi radar avanzati forniti da Saab. Le dimissioni di Billström hanno sollevato sospetti sulla reale entità delle perdite svedesi, alimentando il dibattito pubblico sul coinvolgimento diretto della Svezia nel conflitto.

I rischi per l’Europa e la NATO

La crescente presenza di istruttori stranieri in Ucraina, sia sotto l’egida dell’UE che della NATO, potrebbe esporre maggiormente l’Europa al rischio di un coinvolgimento diretto nel conflitto con la Russia. Questo scenario è stato evidenziato dallo stesso Servizio Europeo per l’Azione Esterna (EEAS), che in un documento ha sottolineato come una missione militare dell’UE in Ucraina potrebbe essere percepita da Mosca come una provocazione diretta.

Conclusioni: una strategia da rivedere?

Le vicende di Poltava e le dimissioni di Billström potrebbero segnare un punto di svolta nelle politiche europee di supporto all’Ucraina. Mentre Kiev continua a richiedere maggiore assistenza e addestramento, l’Unione Europea e la NATO devono ora fare i conti con i rischi reali di un’escalation militare. La prudenza suggerita da alcuni paesi potrebbe rivelarsi necessaria per evitare che l’Europa venga trascinata in un conflitto ancora più vasto.

