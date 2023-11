Globalizzazione in bilico: strategie USA e le aspirazioni di Xi Jinping ed Erdogan

In un mondo segnato da conflitti e tensioni geopolitiche, l’attuale panorama internazionale si configura come un teatro di asimmetrie e di lotte per il potere. L’ultimo editoriale di Sapelli in esame mette in luce come le dinamiche di potere, influenzate da interessi economici e politici, plasmino le relazioni internazionali, con particolare riferimento ai recenti sviluppi tra Stati Uniti, Cina e altri attori globali.

La doppia guerra e l’ascesa delle superpotenze

Nell’articolo si fa riferimento a due conflitti: la guerra in Ucraina, vista come un’aggressione da parte della Russia contro l’Ucraina, e il conflitto in Medio Oriente, con particolare enfasi sul ruolo di Hamas contro Israele. In questo contesto, l’incontro tra Biden e Xi Jinping durante il vertice dell’Apec assume un significato simbolico, rappresentando un tentativo di navigare e gestire queste asimmetrie in un mondo globalizzato.

La centralizzazione capitalistica e le sue contraddizioni

L’articolo pone l’accento sulla dialettica tra concorrenza e centralizzazione nel capitalismo moderno. Questa dinamica è vista come una forza motrice che influisce non solo sulle economie, ma anche sulle politiche dei vari Stati-nazione. La centralizzazione capitalistica è associata alla globalizzazione e viene presentata come una forza che modella le relazioni internazionali in modo complesso e spesso conflittuale.

Asimmetria politica e culturale

Sapelli esplora anche le asimmetrie politiche e culturali, evidenziando come le immigrazioni non europee in Europa e negli USA abbiano creato nuove dinamiche sociali e politiche. La citazione di Huntington suggerisce come queste asimmetrie possano portare a scontri tra civiltà. Un esempio citato è il cambiamento di percezione di una giovane palestinese accolta in Germania, la quale si è spostata a sostenere posizioni controverse.

Il ruolo di Erdogan e la NATO

L’articolo tocca anche il ruolo controverso del presidente turco Erdogan, il quale viene descritto come un attore che esaspera le asimmetrie politiche e culturali, in particolare per quanto riguarda la sua posizione sugli immigrati musulmani in Germania e il suo atteggiamento nei confronti di Israele e Hamas. La sua appartenenza alla NATO aggiunge un ulteriore livello di complessità a queste dinamiche.

Un mondo in bilico

L’editoriale si chiude con una riflessione sulla natura “franosa e frattalica” di un mondo in continuo mutamento. Questo concetto allude alla natura imprevedibile e spesso instabile delle relazioni internazionali in un’era di asimmetrie crescenti. In questo contesto, le superpotenze e altri attori globali sono costantemente impegnati in un equilibrio precario, cercando di navigare e gestire queste asimmetrie in modi che servano i loro interessi nazionali e globali.