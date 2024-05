In un periodo critico per l’Ucraina, con le linee del fronte che si assottigliano e cedono sotto la spinta delle forze russe, il presidente francese Emmanuel Macron ha rilanciato l’idea di un più deciso intervento militare in Ucraina, proponendo l’invio di truppe francesi e della NATO. Tuttavia, questa proposta non ha trovato il consenso sperato, specialmente in Italia, evidenziando una frattura tra gli alleati sulla strategia da adottare in risposta alla possibile rottura del fronte ucraino.

Nelle ultime settimane, sono circolate voci di un reggimento francese pronto a muovere verso l’Ucraina e segnalazioni di truppe francesi nella zona di Odessa. Sebbene queste informazioni non siano state confermate ufficialmente, è noto che circa 6-7 mila militari della NATO sono già presenti in Ucraina, impegnati principalmente in ruoli di consulenza e addestramento, oltre che in alcune operazioni sui comandi ucraini.

La presenza di questi militari non è nuova: è una continuazione dell’assistenza che i paesi alleati stanno fornendo all’Ucraina nel tentativo di sostenere la sua resistenza contro l’avanzata russa. Macron, in un’intervista all’Economist, ha sottolineato che “nulla può essere escluso”, indicando una possibile escalation nel coinvolgimento militare francese.

Recentemente, Stephen Bryen ha riferito su Asia Times che la Francia ha inviato circa un centinaio di militari del 3° Reggimento fanteria della Legione Straniera a Slovyansk, con piani di aumentare significativamente questo numero. Anche queste affermazioni necessitano di verifica, ma sottolineano l’intenzione di Macron di prepararsi a un eventuale sfondamento delle linee russe.

La posizione di Macron e il contesto europeo

Macron sembra puntare a consolidare il ruolo della Francia come leader militare in Europa, sfruttando anche il vantaggio del deterrente nucleare francese. Bryen ha anche suggerito che il presidente francese potrebbe cercare di distogliere l’attenzione dalle difficoltà militari incontrate in Sahel sotto la sua presidenza, con le truppe francesi che hanno subito battute d’arresto significative in paesi come Centrafrica e Mali.

Nonostante queste manovre, la situazione sul campo non sembra promettente per l’Ucraina. Le forze russe hanno fatto notevoli progressi in aree chiave come Bakhmut e Donetsk, intensificando la pressione sulle già fragili difese ucraine. La caduta di città come Chasov Yar potrebbe avere gravi ripercussioni strategiche, aprendo la strada verso ulteriori avanzate russe nella regione.

Le sfide interne e la pressione internazionale

Parallelamente alla situazione militare, l’Ucraina deve affrontare sfide interne significative. Circa la metà delle sue infrastrutture elettriche sono state distrutte, compromettendo gravemente l’industria nazionale essenziale per lo sforzo bellico. Gli attacchi profondi con droni e missili da parte delle forze russe minano ulteriormente la stabilità del paese.

La comunità internazionale rimane divisa su come supportare l’Ucraina. Mentre alcune nazioni esitano nell’intensificare il loro impegno militare, altre, come il Regno Unito, sembrano pronte a incrementare il loro supporto. Tuttavia, la possibilità di un uso diretto delle armi contro obiettivi interni russi solleva questioni legali e etiche significative.

