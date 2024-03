Israele – Hamas, le news di oggi dalla guerra

Attualmente, la delegazione israeliana non si dirige verso il Cairo, dove sono in atto negoziati per un cessate il fuoco a Gaza e per uno scambio di prigionieri, che coinvolgono rappresentanti di Hamas, del Qatar e degli Stati Uniti. Israele richiede l’elenco degli ostaggi da liberare e vuole confermare il numero di detenuti palestinesi da rilasciare in cambio.

Durante un attacco israeliano a Rafah, sono deceduti i gemelli Wissam e Naeem, nati quattro mesi fa all’inizio del conflitto. La vicepresidente americana Kamala Harris ha dichiarato che è necessario un cessate il fuoco immediato per almeno sei settimane, secondo l’accordo proposto, evidenziando la grave sofferenza a Gaza. “Quello che vediamo ogni giorno nella Striscia di Gaza è devastante”, ha commentato.