Kamala Harris e Tim Walz: la “nuova” svolta radicale del Partito Democratico

La recente scelta di Kamala Harris di selezionare Tim Walz, governatore del Minnesota, come candidato alla vice-presidenza per il Partito Democratico ha sorpreso molti osservatori politici. Una decisione che segna una chiara virata verso una campagna elettorale marcatamente ideologica, che si allontana dalla possibilità di riequilibrare le posizioni del partito verso il centro. Invece di optare per un candidato che potesse attrarre gli elettori più moderati, la Harris ha scelto una figura strettamente allineata con i principi del radicalismo woke.

Un allineamento ideologico “radicalizzato”

Tim Walz rappresenta una figura politica che abbraccia con convinzione tutti i temi chiave del radicalismo di sinistra. Tra le sue posizioni più controverse troviamo il sostegno incondizionato all’aborto senza limiti, considerato un “diritto fondamentale”, e la promozione della transizione di genere per gli adolescenti senza necessità di consenso genitoriale. Walz è inoltre conosciuto per la sua tolleranza verso l’estremismo del movimento Black Lives Matter, la sua vicinanza alle frange filo-palestinesi della sinistra, e la sua posizione favorevole alla legalizzazione della marijuana. Non sorprende che sia stato criticato per essere percepito come vicino al regime cinese.

La strategia elettorale Dem: mobilitare la base

La scelta di Walz è indicativa di una strategia elettorale volta a radicalizzare il dibattito politico, riducendolo a una contrapposizione identitaria. Il duo Harris/Walz sembra puntare su una campagna elettorale fatta di slogan per galvanizzare la base elettorale di riferimento, in particolare quella giovane, femminile e appartenente ai ceti medi urbani. Lo slogan non dichiarato sembra essere “niente nemici a sinistra”, con un focus costante sulla demonizzazione di Donald Trump e degli altri avversari repubblicani.

La retorica del “Weird” e “Creepy”

Uno degli elementi più significativi della campagna retorica di Tim Walz è l’utilizzo di termini come “weird” e “creepy” per descrivere Trump e il suo candidato alla vice-presidenza, J.D. Vance. Questi termini, che spaziano dal significato di “strano” e “inquietante” fino a connotazioni più pesanti come “losco” e “viscido”, sono stati subito accolti dai settori più radicali del Partito Democratico e dai media a loro vicini. Questo approccio punta non tanto a criticare i repubblicani su temi concreti come economia o politica estera, ma a delegittimarli su un piano personale e morale, dipingendoli come figure “anormali” e fuori dal contesto della società moderna.

Il manicheismo del Woke e la patologizzazione dell’avversario

La strategia di Walz e Harris sembra voler spingere il dibattito politico verso una patologizzazione dell’avversario. Rappresentando i repubblicani come figure “arcaiche” e “patriarcali”, contrapposte alla presunta “normalità” e “modernità” dei democratici, il messaggio che emerge è quello di un’America divisa in due visioni del mondo incompatibili. Da una parte, i Democratici pretendono di rappresentare la società progressista e inclusiva, mentre dall’altra, Trump e Vance sono dipinti come difensori di un’America superata, oppressiva e mentalmente disturbata.

Implicazioni per il futuro della Destra USA

Questa strategia potrebbe avere effetti profondi non solo sul dibattito politico negli Stati Uniti, ma anche sulle future elezioni. La scelta dei democratici di radicalizzare il confronto potrebbe costringere i repubblicani a rivedere le proprie strategie, senza però rinunciare ai loro valori fondamentali. Al contrario, potrebbe spingerli a difenderli con maggiore convinzione, cercando di mobilitare l’ampia fetta di popolazione che si oppone al nichilismo woke, ma che finora è rimasta in silenzio per paura della propaganda martellante e monopolistica della sinistra.

