6 capi di abbigliamento per un rientro a scuola con stile

Le vacanze estive volano via velocemente e il rientro a scuola si avvicina ogni giorno di più. Se vi state domandando quale data segnare sul calendario vi segnaliamo che la maggior parte degli studenti italiani comincia tra l’11 e il 12 settembre, con differenze da regione a regione.

Detto questo, cosa indossare per il rientro a scuola e iniziare la nuova avventura con stile? Oggi vi proponiamo 6 idee originali e capaci di far contenti bambini e ragazzi. Si possono trovare nei punti vendita Pepco, dove è disponibile una vastissima selezione di abbigliamento per bambini dei migliori marchi: Barbie, Hot Wheels e molto altro ancora. Il tutto a prezzi super convenienti, un fattore da non sottovalutare vista la spesa considerevole che le famiglie affrontano ogni anno con l’inizio della scuola.

1. Completo t-shirt e pantaloncini Hot Wheels da bambino

Un completo leggero, colorato e ruggente, perfetto per i bambini che amano i motori. L’ispirazione è facilmente riconoscibile e prende forma dalla nota linea di modellini di macchine introdotte dall’azienda di giocattoli Mattel già a partire dal 1996.

I tessuti sono comodi e delicati a contatto con la pelle e faranno sentire i bambini ancora più a loro agio.

2. Completo Barbie da bambina con leggings corti e t-shirt

Il completo ideale per iniziare la scuola nel caso delle bambine? La combo t-shirt e leggings corti in puro stile Barbiecore. Il mood è leggero, rosa e chic, perfetto per far sentire le piccole di casa delle principesse. La scelta dei leggings rende questa idea di stile particolarmente comoda, garantendo la massima libertà dei movimenti.

3. Felpa Barbie rosa da ragazza: comoda e colorata

Per le giornate più fresche o per le ore iniziali del mattino, prima ancora di entrare a scuola quindi, una felpa è ciò che ci vuole. Il modello che vi proponiamo, e che è possibile trovare da Pepco, si abbina al completo precedente: si tratta di una felpa rosa da ragazza sempre ispirata al mondo Barbie.

Il design pratico e colorato la rende l’accessorio da utilizzare anche con l’arrivo dei primi freddi, mettendo sotto una t-shirt a maniche lunghe.

4. Felpa college Hot Wheels da ragazzo: colorata e decorata con stampe adrenaliniche

Questa felpa, invece, sta benissimo con l’outfit che abbiamo pensato per i maschietti che amano il mondo dei motori. Come nel caso della Felpa Barbie per le femminucce, i tessuti sono comodi e pratici, da indossare come da lavare. Il mood audace e grintoso si rivela il top per un rientro con stile al massimo della velocità.

5. Leggings da bambina metallizzati di Barbie

Un tocco glitter non guasta mai e questi leggings da bambina metallizzati in stile Barbie permettono di portare un po’ di luce durante le giornate di scuola, facendole iniziare con più allegria. Brillanti, colorati e comodissimi, sono perfetti per le amanti della moda.

6. Pantaloni della tuta neri o verdi da bambino in cotone con stampa Hot Wheels

I bambini si muovono continuamente: farli stare fermi è spesso impossibile ed è davvero bello vederli correre durante i momenti del tempo libero o in quelli dedicati allo sport. A patto di avere capi che presentano il fit giusto, come questi pantaloni con stampa adrenalinica ispirata al mondo dei motori.

Il tessuto in cotone garantisce una libertà di movimento impareggiabile, rendendoli ideali per le giornate all’insegna dello sport.

Pronti per iniziare un nuovo anno? A settembre, vai a scuola di convenienza da Pepco!

