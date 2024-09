Abbigliamento personalizzato, uno strumento promozionale da non sottovalutare

Tutte le aziende sanno molto bene che è essenziale proporsi sul mercato con un’identità forte, un’immagine coerente, perché l’obiettivo è distinguersi dai competitor e trovare nuovi clienti, oltre che fidelizzare. Ecco perché, tra gli strumenti promozionali, l’abbigliamento personalizzato è sempre stato molto apprezzato.

L’idea di poter offrire un prodotto tanto utile quanto originale è allettante per gli imprenditori: con le felpe personalizzate sul sito Gedshop.it, si può promuovere il brand con il logo aziendale, destinando i prodotti ai clienti, certo, ma anche ai propri collaboratori. Vediamo come.

Cos’è l’abbigliamento personalizzato

Prima di tutto, l’abbigliamento personalizzato non include solo le felpe, ma altresì le magliette a manica corta o lunga, le polo, persino camicie, giacche e pullover. Tutti i capi necessari per sponsorizzare il proprio brand, sì, ma con stile.

Questa forma di promozione è definita “discreta”, perché, in effetti, lo è: la strategia delle aziende è di puntare su capi di abbigliamento che servono a tutti, ma senza esagerare con grafiche e colori, ma puntare all’eleganza.

Personalizzando l’abbigliamento con logo o nome, si rende il marchio più riconoscibile. Una soluzione destinata a mettere d’accordo tutti, dai clienti ai dipendenti, fino ai fornitori: la scelta giusta per far conoscere il logo aziendale.

Quando investire in capi personalizzati?

Eventi, fiere, festività, omaggi speciali. L’unico limite? Nessuno, in realtà: gli imprenditori che desiderano investire più budget nel marketing possono farlo mettendo al primo posto i gadget, una strategia che possiamo definire evergreen e che non ha mai conosciuto crisi, nemmeno contro il digitale.

Le alternative sono molteplici: le felpe personalizzate, per esempio, possono essere distribuite ai visitatori di uno stand fieristico, o magari ai nuovi clienti. Rappresentano un veicolo pubblicitario e lanciano un messaggio: il brand tiene alla fidelizzazione.

Anche gli operatori dello stand alle fiere o i dipendenti hanno l’opportunità di indossare le felpe, e in questo caso si aggiungono ulteriori vantaggi, come il senso di coesione e lo spirito collaborativo.

Le opzioni di personalizzazione della stampa

Un ulteriore aspetto di cui tenere conto è la versatilità. Ovvero, ci sono molti modi per personalizzare le felpe, le magliette o i giubbotti come gadget promozionali.

La stampa, in tal senso, può essere eseguita sia sulla parte posteriore quanto sul davanti, o magari sulla manica. Un’ottima idea è di prendere ispirazione dalle tendenze per creare qualcosa di originale, ma non troppo eccessivo. E c’è un motivo.

L’obiettivo è di dare al cliente un capo di qualità, resistente, ideale da indossare in diverse occasioni. Più la felpa sarà esteticamente neutra e gradevole da vedere, maggiori saranno le possibilità in cui i clienti potranno abbinarle facilmente agli outfit quotidiani.

Il risultato? Un capo di abbigliamento che funge da pubblicità gratuita in ogni momento e in ogni dove. Immaginiamo i clienti che fanno la spesa indossando la felpa con il nome e il logo del brand in bella vista.

L’attenzione ai dettagli, soprattutto quando si parla di marketing, può voler dire tutto, in particolare se si vuole lanciare un messaggio. Perché rimanere impressi nella mente dei clienti, fidelizzati o potenziali, è l’obiettivo di qualsiasi imprenditore.

