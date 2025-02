Il business banking digitale è leva di crescita per le aziende italiane

Negli ultimi anni, il modo in cui le imprese italiane gestiscono il proprio denaro è cambiato radicalmente. La digitalizzazione ha trasformato ogni aspetto del business, dalla gestione operativa ai rapporti con clienti e fornitori, e il settore bancario non fa eccezione. Oggi, avere un conto business online non è solo una comodità, ma una potenziale leva di crescita per le aziende di ogni dimensione.

L’Italia sta compiendo passi significativi nel percorso di digitalizzazione delle sue imprese, con una crescente consapevolezza dell’importanza delle tecnologie digitali per la competitività e la crescita. È quanto riportato da un rapporto del 2023 dell’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI del Politecnico di Milano, che sottolinea come il 33% delle piccole e medie imprese italiane ha aumentato gli investimenti diretti per la trasformazione digitale.

Questo slancio verso l’innovazione tecnologica è una chiara panoramica di come le aziende italiane stiano sempre più adottando strumenti per migliorare l’efficienza operativa e affrontare al meglio le sfide proposte dal mercato globale. Tra gli strumenti adottati, crescono le soluzioni di business banking digitale, ormai diventate leva fondamentale per favorire la crescita aziendale, aprendo nuove opportunità di sviluppo e competitività.

Digitalizzazione e finanza: un binomio diventato vincente

Fino a pochi anni fa, aprire un conto per imprese significava lunghe trafile burocratiche e tempi di attesa in alcuni casi molto lunghi. Oggigiorno, grazie alle nuove soluzioni messe a disposizione dal fintech (dall’ingl. fin-tech, l’unione dei termini fin[ancial] e tech[nology]) è possibile accedere a servizi innovativi in pochi click, direttamente dal proprio smartphone o computer.

Un conto aziendale online moderno (come la soluzione tutta italiana Tot Money) permette di semplificare al meglio la gestione dei pagamenti, effettuare bonifici istantanei dal proprio telefono, organizzare entrate e uscite, dare accesso a strumenti come pagoPA e ad Entratel, e accedere a strumenti di analisi finanziaria che un tempo erano riservati solamente alle grandi aziende. Questo si traduce in maggiore efficienza, meno costi operativi e una gestione più strategica delle risorse aziendali.

Le aziende digitalizzate crescono di più

I numeri parlano chiaro: la digitalizzazione non è solo un trend, ma un vero motore di crescita. Secondo il Digital Transformation Index 2024, il 28% delle aziende italiane ha completato un percorso strutturato di trasformazione digitale. In più, chi ha investito in tecnologie innovative ha visto un incremento significativo del fatturato. Le imprese più digitalizzate hanno anche registrato un aumento del giro d’affari superiore ai livelli pre-pandemia, passando da 1.643 miliardi di euro nel 2020 a 1.954 miliardi di euro nel 2021.

Il conto business online usato come strumento strategico

Per le aziende di oggi, un conto business non è più solo un luogo dove depositare il denaro, ma uno strumento strategico per ottimizzare la gestione finanziaria. Le soluzioni più innovative permettono di accedere a pagamenti digitali avanzati, gestire le fatture, automatizzare la contabilità, integrare piattaforme di fatturazione elettronica e monitorare i flussi di cassa con la massima trasparenza.

L’adozione di un conto per imprese con funzionalità avanzate consente, ad esempio, di effettuare bonifici istantanei per pagamenti rapidi e sicuri, anche di importo rilevante (grazie all’autenticazione biometrica), di ricevere notifiche in tempo reale sulle transazioni e ridurre al minimo le inefficienze operative. Questo significa meno tempo sprecato a gestire le operazioni amministrative e bancarie e più focus su ciò che conta davvero: la crescita del proprio business.

La chiave è avere semplicità, velocità e controllo totale

L’evoluzione del business banking sta andando verso una direzione chiara: offrire alle imprese soluzioni sempre più semplici, veloci e personalizzate. Le banche tradizionali stanno cercando di adattarsi, ma sono le fintech a guidare questa trasformazione, con strumenti pensati per le esigenze reali degli imprenditori moderni.

Scegliere un conto business innovativo significa avere un accesso immediato a strumenti finanziari avanzati, con la possibilità di monitorare e ottimizzare la gestione della liquidità in ogni momento. In un mondo in cui le decisioni devono essere rapide e precise, avere il controllo completo sulle proprie finanze è un vantaggio competitivo che nessuna impresa può permettersi di ignorare.

La trasformazione digitale del settore bancario è già in atto, e le aziende che sapranno coglierne le opportunità saranno quelle destinate a crescere ancora più velocemente. Il futuro del business passa anche da qui.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook