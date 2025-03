Cappotti da donna, tra i trend del 2025 il ritorno dell’oversize

Il cappotto è un must have spesso presente negli armadi delle donne non solo in inverno. Il tessuto fa la differenza, e questo decide cosa è adatto a stagioni più fredde e cosa a quelle più calde, ma si tratta di un vero e proprio elemento di outfit talvolta immancabile.

Oltre a proteggere dal freddo, è il capo che definisce lo stile e dona carattere a qualsiasi outfit. Per tale motivo, i saldi di fine stagione sono spesso il momento ideale per investire in un modello che unisca eleganza e versatilità.

Ma quali sono le tendenze per il 2025? La parola d’ordine dell’anno a venire è oversize: le silhouette diventano più ampie, le spalle si allargano e i tagli si fanno morbidi, quasi a ricreare l’effetto di una calda coperta da indossare con disinvoltura.

Tutto viene indirizzato ai volumi maxi e alle lunghezze extra. Anche le tonalità hanno qualcosa da dire in merito, facendo risplendere maggiormente i colori neutri. Brand di lusso come Cinzia Rocca si trovano già sulla cresta dell’onda, con un catalogo ricco di novità colme di eleganza e comfort.

Oversize e doppiopetto: i modelli più in voga del momento

L’inverno 2024/2025 è stato ben chiaro in merito alla moda cappotti. Il trionfo va alle linee ampie e alle silhouette avvolgenti. Il cappotto oversize, già protagonista delle ultime stagioni, si impone nuovamente con forme ancora più accentuate: spalle cadenti, cuciture abbassate e volumi esagerati.

Le spalline, volutamente larghe e morbide, hanno avuto il loro successo perché donano un’aria rilassata ma sofisticata, perfetta per chi ama un look contemporaneo senza rinunciare al comfort.

In particolare, tra i modelli più apprezzati ci sono i cappotti effetto “cappa”, che avvolgono la figura in tessuti leggeri ma caldi, creando un’eleganza senza sforzo. Un altro grande ritorno è però anche quello del doppiopetto in stile militare, caratterizzato da bottoni dorati, rever definiti e dettagli distintivi come applicazioni sulle spalle e cinture in vita.

Infine, per chi ama un’eleganza senza tempo, il cappotto vestaglia con cintura in vita si è di nuovo confermato una delle opzioni più chic: un mix perfetto tra morbidezza e femminilità, con tessuti fluidi che seguono le linee del corpo con grazia e naturalezza.

Panna e camel: i colori neutri dominano la scena

La moda dell’anno è caratterizzata non solo da forme, ma anche colori. Alcuni sono tra i prediletti della passerella e tra questi a dominare la scena arriva il cappotto color panna, raffinato ed estremamente versatile, uno dei più desiderati della stagione.

Le maison di moda lo propongono in molteplici versioni: dalle silhouette oversize con spalle morbide e rever importanti, ai modelli più strutturati con taglio midi e chiusura monopetto. Non mancano poi le interpretazioni extra-long, che avvolgono la figura in un’eleganza minimalista e luminosa.

Accanto al panna, il secondo padrone della moda 2025 è il camel coat, confermando il suo status di must-have. Si tratta di una nuance calda e avvolgente, perfetta per chi cerca un cappotto versatile da indossare sia con outfit casual, abbinato a maglioni morbidi e jeans, sia in contesti più eleganti, accostato a vestiti lunghi e accessori sofisticati.

Non vengono a mancare però le fantasie, anche se continua a piacere molto il classico. Il cappotto tartan lascia letteralmente senza fiato e ritorna ogni inverno in nuove varianti. Quest’anno le proposte più in voga presentano linee ampie, richiami alle mantelle e ai poncho, oppure tagli doppiopetto che esaltano il fascino vintage del motivo scozzese.

