Cinque modi per mantenere al sicuro i tuoi soldi online

Grazie alla crescita dello shopping online e dei dispositivi mobili, sempre più persone effettuano pagamenti online. Secondo un recente studio, in Italia – terzo paese in Europa per lo shopping digitale – il 69% della popolazione acquista online. Tuttavia, comprare sul web senza la giusta attenzione può risultare rischioso.

Quali sono le precauzioni da prendere quando si acquista online?

Usa solo siti web affidabili

Molti siti fraudolenti sembrano legittimi, quindi dovresti sempre approfondire prima di spendere denaro su di essi. Guardare cosa dicono terze parti è un buon modo per indagare. Ad esempio, se vuoi trovare un sito affidabile per il bingo online, potresti vedere le recensioni positive e i possibili riconoscimenti del settore.

Controlla l’indirizzo della pagina

Quando l’indirizzo di un sito web (chiamato anche URL) inizia con ‘https’, significa che la connessione tra il sito e il tuo dispositivo è criptata. Questo significa che i criminali informatici e altri malintenzionati non possono entrare nella connessione e rubare i tuoi soldi. Dovresti fare transazioni finanziarie solo su siti che hanno indirizzi che iniziano con ‘https’.

Scegli password forti e uniche

Le password che usi online possono mettere a rischio i tuoi soldi. Se hai un account personale su un sito web collegato a un conto bancario e qualcun altro ottiene l’accesso alla tua password, allora potrà spendere i tuoi soldi senza che tu te ne accorga. Devi assicurarti che le tue password siano il più sicure possibile: questo significa non solo creare password forti, ma anche assicurarsi di non condividere le proprie password con altre persone.

Usa un antivirus

I criminali informatici spesso utilizzano siti web di truffa e attacchi di phishing per infettare i tuoi dispositivi con virus. Questi registrano le tue informazioni personali, che vengono poi usate per rubare soldi dai tuoi conti bancari. Tuttavia, se utilizzi un antivirus di alta qualità, puoi proteggere i tuoi soldi da eventuali attacchi informatici.

Mantieni i tuoi dati personali privati

Per evitare che qualcuno possa avere accesso ai tuoi soldi, dovresti astenerti dal condividere informazioni personali su di te mentre sei online.

Dovresti soprattutto proteggere le informazioni bancarie, come i dettagli della tua carta di debito o di credito, i CVV associati con nomi utente e le password dei tuoi conti bancari online.

L’utilizzo disattento di internet può mettere a rischio i tuoi soldi, tuttavia è facile proteggersi da attacchi informatici usando le adeguate precauzioni.

