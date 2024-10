Come migliorare gli affari del tuo business? Ecco alcuni consigli preziosi sul digital marketing

Negozi virtuali, eCommerce, negozi online, insomma, tutto ciò che è digitalizzato aiuta a vendere e negli ultimi anni non solo questo fatto è stato confermato abbondantemente dai dati statistici ma è passata anche tantissima acqua sotto i ponti del marketing digitale, che ormai possiede un vero e proprio oceano di strategie, studi, tecniche e consigli.

Per le aziende e gli imprenditori che sono interessati a migliorare i propri affari, il digital marketing è diventato lo strumento che consente a un business di volare sul Web, facendo (però) sempre attenzione a rispettare tutte le regole del gioco (la SEO).

Ecco alcuni consigli pratici per migliorare il messaggio digitale e ottimizzare tutti i canali multimediali di comunicazione.

Sviluppare un Prodotto Minimo Funzionante

Questa è una strategia particolarmente innovativa, studiata sul campo e che mette a monte una semplice sigla: MVP.

Per scoprire il significato di MVP basta mettere insieme tre parole in italiano, ossia Prodotto Minimo Funzionante, che può essere qualcosa di fisico ma anche un semplice software: Amazon ai suoi esordi, AirBnB, Dropbox, Foursquare. Questi sono tutti esempi pratici di come avere un software semplice da usare e che con funzioni minimali riesce a focalizzare tutta l’attenzione su di sé.

Tutto chiaro no? Sul Web ci sono siti specializzati gestiti da professionisti che aiutano a chiarire nello specifico questa tecnica di marketing digitale.

Usare i marketplace più conosciuti

In principio eBay e Amazon erano (per esempio) i colossi del mercato di seconda mano, mentre oggi si sono ritagliati un grande spazio nell’economia mondiale, restando i marketplace che hanno aperto la strada a tutte le altre piattaforme più famose che sono presenti sul Web oggi: ManoMano, Subito, Zalando, Temu, Alibaba e così via.

Per migliorare il volume d’affari è fondamentale usare tutti i marketplace più conosciuti, mettendo in pratica una strategia di marketing digitale studiata ad hoc per il prodotto o servizio offerto.

Marketing multicanale: la digitalizzazione del messaggio

Se l’economia digitale degli ultimi anni ha visto aumentare i propri profitti a dismisura, il merito è sicuramente del marketing multicanale, ossia una forma di pubblicità che combina ogni canale di comunicazione per diffondere il messaggio creando il network.

Il marketing digitale ha preso prima la forma dell’email marketing, poi si è evoluto nel social media marketing e infine del marketing Automation, ma ognuna di queste tecniche può essere utilizzata in combinazione con il content marketing scritto e video dei blog.

Prendiamo come esempio gli influencer, sono figure professionali perfette per sponsorizzare qualsiasi tipo di prodotto: il cuoco per ristoranti e attrezzature da cucina, l’atleta per gli outfit sportivi, la modella per i prodotti di bellezza e potremmo continuare all’infinito.

Qual è il segreto del marketing multicanale e perché rappresenta la strategia più completa per migliorare il giro di affari?

Semplice. L’email marketing così come l’influencer o il social media marketing sono funzionali quando lavorano in sinergia, infatti, attraverso ogni canale è possibile personalizzare le offerte per gli utenti o i clienti, applicare sconti, regalare promozioni: tutto a vantaggio del business.

Che si tratti di piccole, medie o grandi aziende, di professionisti o di freelance, il digital marketing ha ormai una soluzione per ogni problema e resta sicuramente il principale artefice del successo dello shopping online.

