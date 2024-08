Da quando esiste la SOA in Italia: ecco quando è stata introdotta

In un mondo lavorativo particolarmente dinamico e soggetto costantemente a nuove forme d’innovazione, anche la legislazione relativa ai differenti settori coinvolti tende a cambiare in funzione delle ultime novità nei mercati di riferimento. Nel nostro Paese e, di fatto, non solo, si pone un accento maggiore su tutti quei paradigmi lavorativi che ricoprono un ruolo importante negli assetti finanziari nazionali. Tra questi, l’edilizia spicca sicuramente, soprattutto se si tiene conto dell’ammontare di collaborazioni tra enti privati e pubblici per la realizzazione di opere e infrastrutture di vario genere. In questo frangente, la SOA si afferma come un’attestazione necessaria per l’esercizio della professione.

L’attestazione SOA, introdotta in Italia nel 2000, è uno strumento fondamentale per le aziende che intendono partecipare a gare d’appalto pubbliche. Questa certificazione viene rilasciata sulla base di svariati parametri che valutano l’idoneità dell’azienda a eseguire lavori pubblici. Tra i principali criteri considerati vi sono la solidità economica, l’organizzazione interna e le competenze tecniche specifiche (in merito segnaliamo l’approfondimento di SoaSemplice.it sulle classifiche e le categorie SOA), che hanno l’obiettivo di garantire che solo le imprese dotate delle necessarie capacità organizzative e operative possano accedere alle gare, offrendo così una maggiore tutela e affidabilità nell’esecuzione delle opere pubbliche. In questo approfondimento andremo a scoprire tutto ciò che c’è da sapere sulla SOA e sul suo ruolo nell’ambito dell’edilizia.

Attestazione SOA: ecco cos’è e perché è importante, tutto ciò che c’è da sapere al riguardo

Quando si parla di SOA, innanzitutto, non si fa direttamente riferimento alle attestazioni che una ditta edile deve presentare per poter partecipare alle gare di appalto. La SOA, infatti, è la Società Organismi di Attestazione. Questa sigla è ben nota nell’ambito edile, visto il ruolo cruciale che ricopre nella distribuzione di documenti di carattere valutativo con i quali, per l’appunto, definire e attestare gli standard qualitativi, di sicurezza e di affidabilità di una specifica realtà. Essere in possesso di un attestato SOA, infatti, contribuisce notevolmente alla reputazione dell’impresa, migliorandone il prestigio e sancendo un vantaggio competitivo non indifferente con cui poter spiccare nella pletora di competitor.

Ottenere questo certificato, del resto, non è assolutamente una passeggiata, visto che le aziende che lo richiedono vengono, a loro volta, chiamate a rispondere ad una serie specifica di requisiti. Essere in possesso di un attestato SOA consente di avere un vantaggio competitivo importante, dunque, che impatta sulla fiducia che i clienti ripongono nelle imprese che ne sono investite. Trattandosi di un certificato rilasciato da un ente indipendente, l’attestato SOA dimostra che una ditta è in grado di lavorare seguendo standard elevati e ben definiti, offrendo una maggiore tranquillità al cliente e una percentuale minima di possibili imprevisti dovuti ad errori dell’azienda.

Entrando nel merito della questione tecnica, possiamo affermare che l’attestato SOA sia un riconoscimento di qualità con cui viene investita un’azienda del settore edilizio che ha dimostrato di essere affidabile e professionale, rispondendo alla richiesta di requisiti di carattere economico ed organizzativo richiesti dall’ente stesso. L’ente ha il compito di verificare, per l’appunto, se le imprese aderiscono ai suddetti standard, rivelandosi idonee ad affrontare i lavori pubblici nel migliore dei modi e in conformità con il piano normativo attualmente in vigore.

Vien da sé, dunque, che la SOA sia anche in grado di valutare le competenze tecniche e professionali di un’azienda edile, oltre allo stato finanziario della stessa, sfruttando questi criteri per comprendere se e quanto possa essere in grado di rispettare un eventuale impegno di carattere particolarmente importante. Le imprese che ottengono un certificato SOA raggiungono un traguardo importante e accedono ad una fetta di mercato tanto competitiva quanto ricca di opportunità.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook