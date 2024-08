Località marittime: come scegliere quelle perfette per le proprie vacanze

La vacanza al mare è un grande classico delle estati italiane. Come scegliere le località marittime, però, per essere sicuri che siano quelle ideali per le proprie esigenze e per godersi appieno il meritato relax dopo un anno di lavoro? Dalla facilità con cui si riesce a raggiungerle alla tipologia di spiagge e calette presenti passando per attrazioni e servizi disponibili, gli aspetti da considerare sono numerosi: trovi più informazioni sul blog Terredimare.it.

La destinazione perfetta per le vacanze al mare è quella che rispecchia i propri gusti

Il primo consiglio che possiamo darti su come scegliere le località marittime è partire dai tuoi gusti, i tuoi desideri, cosa ti aspetti dalle vacanze. Puoi scegliere di andare al mare in Italia e di certo le alternative, dalle Cinque Terre alle isole Eolie, non mancano lungo tutto lo stivale. Se tempo e budget a disposizione lo permettono, però, puoi scegliere come meta della tua vacanza al mare destinazioni decisamente più esotiche come le Canarie, le Seychelles, le Mauritius. Puoi approfittare delle ferie per tornare in quel piccolo borgo di pescatori della costiera cilentana che hai scoperto per caso durante un precedente viaggio e non hai avuto modo di visitare a fondo o scegliere una destinazione completamente nuova e che sta da sempre nella tua wish list di posti da vedere.

Naturalmente tra i fattori personali da tenere in conto al momento di scegliere le località marittime dove andare in vacanza vanno incluse anche le proprie preferenze. Se non ami gli scogli e le spiagge rocciose, una meta come Pantelleria potrebbe risultare forse un po’ troppo ostica: meglio optare per litorali dove ci siano spiagge sabbiose e più facilmente accessibili. La riviera romagnola in agosto potrebbe sembrarti un po’ troppo caotica se non ami la folla e la movida e preferisci le calette isolate dove riscoprire il contatto con la natura.

Dovresti scegliere, in altre parole, la località marittima dopo esserti fatto un’idea ben precisa della tipologia di vacanza che intendi vivere. Una cosa è infatti essere interessati solo a bagni, nuotate e tintarella sulla spiaggia e un’altra, completamente diversa, è volersi godere anche altri aspetti di una vacanza al mare come la possibilità di assaggiare piatti tipici del posto, scoprire l’artigianato locale, divertirsi con una serata danzante, eccetera. Decidi dove andare al mare tenendo conto delle attività che puoi svolgere in loco fossero anche, se ti interessano, sport outdoor come kayak, windsurf, snorkeling.

Non solo mare, la località marittima perfetta offre altre attrazioni ed è comoda da raggiungere

La presenza di attrazioni artistiche e culturali potrebbe essere un altro fattore discriminante quando devi scegliere dove andare in vacanza al mare, soprattutto se sei tra quelli che dopo un po’ si annoiano dei ritmi lenti della vita marittima e preferiscono una vacanza più dinamica in cui, dopo aver fatto il bagno, si può visitare una mostra o partecipare a un festival letterario.

Non meno importante, prima di prenotare, è considerare la distanza e com’è collegato il posto di mare che si vuole raggiungere. Per diverse ragioni potresti non volerti allontanare troppo da casa, per esempio, e soprattutto in alta stagione non è mai piacevole mettersi in macchina su strade piene di traffico: in casi come questi una meta di mare vicina e facilmente raggiungibile con treni o altri mezzi pubblici potrebbe essere l’ideale.

