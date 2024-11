Luce e gas: sostenibilità e innovazione nella fornitura energetica

È un dato di fatto che, negli ultimi anni, il settore energetico – quello relativo alle forniture di energia elettrica e gas – abbia subito una trasformazione significativa e non sarebbe corretto identificarla soltanto con la liberalizzazione dei mercati energetici, un processo sicuramente di grande importanza, ma ormai consolidato da tempo. È più corretto invece fare riferimento alla crescente attenzione che è stata posta alla sostenibilità ambientale e all’utilizzo di fonti rinnovabili.

Ecco dunque che i consumatori, quando si trovano a valutare le varie proposte di tariffe luce e gas, non si focalizzano soltanto sull’aspetto economico, ma anche sulle modalità di approvvigionamento dell’energia e sulla tipologia di prodotti e servizi offerti, che sono indicativi dell’attenzione posta alle tematiche ambientali e dell’importanza che viene data all’innovazione tecnologica.

Le forniture energetiche e la questione “sostenibilità”

È indubbio che da diversi anni, sia a livello politico che individuale, vi sia una crescente attenzione alle tematiche della sostenibilità ambientale. Lo notiamo in qualsiasi ambito, dall’agricoltura fino ad arrivare al settore automotive (basti pensare agli investimenti degli ultimi anni per quanto riguarda le motorizzazioni ibride e full electric).

Tale attenzione non poteva certamente mancare nel settore delle forniture energetiche, considerando l’impatto ambientale che esse hanno.

Per esempio, per quanto riguarda le forniture di energia elettrica, oggi i consumatori pongono molta attenzione alla sua origine e tendono ad apprezzare maggiormente le aziende che forniscono elettricità prodotta in modo “green” ovvero ricorrendo alle cosiddette energie rinnovabili (solare, eolica, idroelettrica, geotermica, da biomasse ecc.).

È del tutto ovvio che prediligendo forniture che hanno un’origine green, si dà il proprio contributo personale alla riduzione dell’impatto ambientale.

Soluzioni sostenibili e avanzamenti tecnologici

Oggi i fornitori di energia elettrica e di gas per usi domestici non si limitano alla mera fornitura di energia, ma propongono anche soluzioni ecosostenibili come per esempio climatizzatori ad alta efficienza energetica, pompe di calore, caldaie a condensazione di ultima generazione ecc. Sono poi previsti anche servizi di manutenzione ad hoc che servono a mantenere efficienti gli impianti.

In alcuni casi, i fornitori di energia offrono anche la possibilità di installare impianti fotovoltaici o impianti solari termici di ultima generazione.

Scegliere una o più di queste soluzioni è un investimento a medio-lungo termine che ha impatti significativi sia dal punto di vista ambientale, sia da quello economico.

Innovazioni tecnologiche: gli impianti fotovoltaici domestici

Meritano un cenno gli impianti fotovoltaici, costituiti da pannelli fotovoltaici a loro volta formati da moduli che hanno come elementi base le celle fotovoltaiche.

Un impianto fotovoltaico è una soluzione sostenibile dato che un utilizza combustibili; grazie a un impianto fotovoltaico domestico si sfrutta l’energia solare convertendola in corrente continua; grazie a un inverter, questa viene a sua volta convertita in corrente alternata, quella normalmente utilizzata per l’illuminazione, gli elettrodomestici e gli altri dispositivi funzionanti a elettricità.

Sono disponibili impianti fotovoltaici con o senza batterie di accumulo. Con un impianto fotovoltaico si può raggiungere un certo grado di autonomia energetica; in alcuni casi è per esempio possibile coprire il proprio fabbisogno. Dal momento che l’impianto consente di produrre energia elettrica in autonomia, si è tutelati da eventuali aumenti di prezzo.

In sostanza, un impianto fotovoltaico è la soluzione ideale per chi vuole combinare sostenibilità e convenienza economica.

