Monopoly edizione Biella: appuntamento il 15 novembre alla Fondazione FILA Museum

È in programma per la sera di venerdì 15 novembre a partire dalle ore 19.00 un originale e innovativo torneo di Monopoly interamente dedicato alla città di Biella, allestito presso la Fondazione FILA Museum. L’evento rientra tra le numerose iniziative organizzate in occasione della Settimana della Cultura d’Impresa, manifestazione promossa da Confindustria e Museimpresa che si terrà dal 14 al 28 novembre 2024.

Divertimento, avventura e condivisione saranno gli ingredienti base della serata, che vedrà persone di tutte le età cimentarsi nella conquista del capoluogo piemontese, scoprendo un modo nuovo di vivere Biella ed entrando in contatto con le eccellenze tessili del territorio.

Casella dopo casella, infatti, sarà possibile potenziare il proprio senso degli affari e tentare di conquistare il titolo di magnate della città.

Monopoly special edition dedicata a Biella

Fondazione FILA Museum diventerà per una serata lo scenario di gioco esclusivo del Monopoly edizione speciale Biella, torneo che offrirà l’opportunità di scoprire la storia della città e dell’industria tessile locale, conosciuta a livello internazionale.

I partecipanti si sfideranno nel gioco da tavolo più famoso e venduto al mondo, con l’obiettivo di diventare il nuovo magnate della città e di costruire un vero e proprio impero. Diventando protagonisti di un’esperienza ludica completamente inedita, sarà possibile acquistare le principali aziende tessili del territorio: il premio per i primi tre vincitori sarà proprio l’esclusiva edizione del gioco.

Nel corso della serata, inoltre, ci sarà anche un momento del tutto innovativo basato su un’integrazione tramite Intelligenza Artificiale, in linea con la tematica chiave della Settimana della Cultura d’Impresa.

Per prendere parte al torneo organizzato nella sede biellese della Fondazione FILA Museum è necessario prenotarsi in anticipo (possono partecipare sia gli adulti sia i bambini a partire dagli otto anni). È anche in programma un aperitivo a fine serata, offerto da Fondazione FILA Museum.

Tutte le informazioni relative all’evento possono essere reperite sul sito ufficiale della Fondazione.

Settimana della Cultura d’Impresa: focus sulla AI

L’Intelligenza Artificiale e il suo ruolo di acceleratore di competitività per il mondo imprenditoriale sono al centro della Settimana della Cultura d’Impresa, giunta alla sua 23esima edizione.

Considerata come una importante leva di crescita e di sviluppo per le aziende di tutte le dimensioni, la AI è in grado di facilitare la trasformazione delle imprese in chiave tecnologica, generando nuove e innovative fabbriche ad alta tecnologia.

Come ogni anno, la Settimana della Cultura d’Impresa permetterà di scoprire e apprezzare l’ampio e variegato patrimonio culturale custodito all’interno dei musei e degli archivi delle aziende italiane, risorse dotate di un valore inestimabile che contribuiscono enormemente all’evoluzione della cultura d’impresa.

