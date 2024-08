Perché i siti di incontri utilizzano profili falsi nella loro piattaforma? Scopri le ragioni!

Nel mondo frenetico delle applicazioni e dei siti di incontri, l’idea di incontrare persone nuove e interessanti può sembrare davvero incredibile, ma spesso gli utenti si imbattono in profili che sembrano troppo belli per essere veri. In realtà, l’uso di profili falsi è una pratica più comune di quanto si possa pensare, ed anche abbastanza nota.