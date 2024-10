Quali saranno i lavori più richiesti a Verona in futuro?

Quando si è alla ricerca di lavoro, è importante sapere quali sono le occupazioni più ricercate e quelle che potrebbero avere maggiore successo in futuro.

Se hai voglia di cambiare lavoro o stai cercando la tua prima occupazione, e vivi a Verona, ti starai chiedendo quindi quali saranno le professioni più ricercate nei prossimi anni nel capoluogo veneto.

Conoscerle in anticipo è senza dubbio un vantaggio. In questo modo, infatti, avrai tutto il tempo per formarti e candidarti, trovando facilmente impiego in uno dei settori che ti andremo a elencare di seguito.

Quali sono i settori che assumono di più a Verona?

Il capoluogo veneto, che conta una popolazione poco superiore ai 250 mila abitanti, è uno dei centri culturali e industriali più vivi del nostro Paese.

Ma quali sono i settori che, rispetto agli altri, sono alla ricerca di lavoratori più o meno qualificati? Scopriamolo insieme!

Turismo

Come accennato in precedenza, Verona rientra di diritto nel novero delle città italiane più ricche dal punto di vista artistico e culturale.

Basti pensare, ad esempio, a quanti turisti arrivano ogni giorno da ogni angolo del mondo per visitare il balcone di Romeo e Giulietta, o per assistere a uno dei tantissimi spettacoli che si tengono nella prestigiosa Arena.

Come si può facilmente intuire, quindi, uno dei settori che difficilmente conosce crisi è proprio quello del turismo e dell’ospitalità (argomento che abbiamo già trattato qui).

La buona notizia è che si tratta di un settore che comprende una serie innumerevole di figure professionali che vanno dai receptionist alle guide turistiche, passando per camerieri di sala e barman.

Le competenze che accomunano tutti questi lavori sono la conoscenza delle lingue straniere, la propensione ai rapporti interpersonali e la professionalità.

Sviluppo software

È innegabile che il lavoro stia diventando sempre più digitalizzato.

Di conseguenza, le aziende sono sempre alla continua ricerca di figure di primo piano come sviluppatori di software o comunque specialisti del settore informatico.

Verona, trovandosi in una delle regioni più floride e innovative d’Italia, può senza dubbio diventare una delle città in cui sarà maggiore la richiesta di queste professioni.

Quindi, se hai le competenze giuste per operare in questo settore puoi iniziare già da adesso a cliccare al seguente link per candidarti a questi annunci di lavoro a Verona.

Sostenibilità

Nei prossimi anni è molto probabile che anche a Verona, come nel resto d’Italia e del mondo, ci sarà più attenzione verso l’adozione di uno stile di vita più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

C’è da aspettarsi, quindi, un notevole aumento di domande, da parte di aziende e di privati cittadini, di lavoratori in grado di installare soluzioni volte alla sostenibilità come pannelli solari e pompe geotermiche.

Un’idea per trovare un impiego a Verona nei prossimi anni, potrebbe essere quella di diventare un consulente ambientale. Se vuoi sapere di cosa si occupa di preciso, ti consigliamo la lettura di questo approfondimento.

Conclusioni

In questo articolo abbiamo visto tre settori in cui è molto probabile che ci sarà un significativo aumento delle offerte di lavoro per chi vive o intende trasferirsi a Verona.

A questi settori vanno ovviamente aggiunti anche degli altri che, già adesso, rappresentano delle certezze a livello economico di questo territorio.

Tra tutti va ricordato il settore agroalimentare che, come scrive il Sole 24 Ore, fa di Verona la regina dell’export italiano.

