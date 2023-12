Atto audace o sfida civica? Giovani a Bollengo sollevano il dibattito sradicando autovelox

In una scena che sembra uscita da un film d’azione giovanile, quattro ragazzi hanno recentemente scatenato un acceso dibattito nella comunità di Bollengo, nel Canavese. L’episodio, che ha visto protagonisti i giovani a bordo di un’Ape, una Vespa e un motorino, ha avuto come obiettivo un autovelox. Le immagini delle telecamere di sicurezza mostrano il gruppo mentre estirpa con determinazione la colonna e la carica sull’Ape prima di dileguarsi rapidamente.

Questo gesto ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini, dividendo l’opinione pubblica in due fazioni principali: da un lato, coloro che vedono nell’azione un atto di ribellione contro uno strumento percepito come opprimente; dall’altro, coloro che ritengono il rispetto delle regole di sicurezza stradale un pilastro inderogabile del vivere civile.

Il sindaco di Bollengo, Sergio Ricca, non è rimasto inerte di fronte a questo episodio. Con un gesto che intreccia la fermezza dell’autorità con un’appello quasi paternalistico, ha pubblicato le immagini del furto sui social media, invitando i giovani a riflettere sulle conseguenze delle loro azioni e a restituire ciò che è stato preso.

Il dibattito che ne segue è vivo e variegato. Alcuni considerano l’azione dei giovani un simbolo di protesta contro la sorveglianza eccessiva e l’automatizzazione della disciplina stradale, che spesso si traduce in multe salate per i conducenti. Altri, invece, sottolineano l’importanza degli autovelox come strumenti vitali per garantire la sicurezza su strade dove l’alta velocità può avere conseguenze fatali.

Questo episodio solleva interrogativi più ampi sulla percezione dell’autorità e sulle modalità con cui i giovani scelgono di esprimere il loro dissenso. Al di là della legittimità o meno dell’atto, è innegabile che abbia acceso una discussione che va oltre il singolo episodio, toccando temi di libertà individuale, sicurezza e responsabilità civica.

Mentre il dialogo continua, una cosa è certa: l’azione di questi ragazzi ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità di Bollengo, stimolando una riflessione collettiva sul significato di convivenza civile e sulle sfide che comporta la gestione dell’ordine pubblico.

