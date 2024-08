Siu, l’influencer biellese nota sui social, è stata finalmente dimessa dall’ospedale di Ponderano dopo un lungo ricovero durato quasi tre mesi. La donna era stata trasferita a Ponderano dall’ospedale Maggiore di Novara, dove era stata ricoverata in seguito a una grave ferita al petto, presuntamente inflittale dal marito, Jonathan Maldonato. Secondo la Procura di Biella, il ferimento avrebbe quasi causato la morte della giovane donna a causa di un’emorragia interna.

Una lenta ripresa e un ritorno in famiglia

Dopo le dimissioni, avvenute pochi giorni fa, Siu si è trasferita a casa dei suoi parenti, poiché l’abitazione di Chiavazza, luogo del presunto attacco, è ancora sotto sequestro dalle autorità. La convalescenza della donna è stata lunga e difficile, a causa delle gravi conseguenze fisiche subite, ma ora sembra essere finalmente sulla strada della ripresa.

Le indagini della Procura: un caso ancora aperto

Nonostante le dimissioni, il caso resta tutt’altro che chiuso. Siu sarebbe stata ascoltata dal procuratore, ma le sue dichiarazioni non avrebbero apportato nuovi elementi significativi alle indagini. Jonathan Maldonato, marito della donna, è ancora indagato per tentato omicidio, ma al momento non vi sono state ulteriori evoluzioni nel procedimento giudiziario. La Procura continua a lavorare sul caso, cercando di fare luce su quanto accaduto quella fatidica notte.

