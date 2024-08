Tragedia a Bologna: bimba di 4 anni muore cadendo dal terzo piano

BOLOGNA – Si chiamava Fatiha, aveva solo 4 anni, ed è morta lunedì, 19 agosto, dopo essere precipitata dal balcone del terzo piano di un condominio in via della Campagna 22, nel quartiere San Donato a Bologna. La tragedia si è verificata nel primo pomeriggio, mentre la madre era in casa con l’altra figlia di pochi mesi. La donna si è accorta del dramma troppo tardi, chiamando disperata la piccola che non rispondeva.

Il dolore della madre e l’intervento dei soccorsi

Quando la madre si è affacciata dal balcone, ha visto la piccola Fatiha riversa a terra in strada. In preda alla disperazione, ha chiamato il 118, ma nonostante i tentativi prolungati di rianimazione, la bambina è deceduta poco dopo il trasporto all’ospedale Maggiore. La madre, colta da malore, è stata a sua volta portata al Pronto Soccorso. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno subito avviato gli accertamenti, confermando che si tratta di un tragico incidente.

Indagini e reazioni alla tragedia

La Polizia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, sebbene non vi siano indagati, trattandosi di una prassi investigativa. Non è stata disposta l’autopsia sul corpo della bambina, ma verrà effettuato solo un esame esterno. La Squadra mobile sta raccogliendo testimonianze per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha espresso vicinanza alla famiglia: “A nome di tutta la città, esprimo solidarietà e vicinanza alla famiglia di Fatiha e alla comunità di San Donato. L’amministrazione si è messa a disposizione per ogni tipo di supporto”.

Il dolore della comunità: “Era un tesoro”

La tragedia di Fatiha ha sconvolto l’intero quartiere di San Donato. Tra i più colpiti c’è una vicina del piano terra, che ricorda la piccola con la voce spezzata dalla commozione: “Quella piccina era un tesoro. Era dolcissima, si fermava sempre a fare le coccole al mio cagnolino. Non posso credere a quello che è successo”.

La stessa vicina è stata la prima a intervenire dopo aver udito le urla disperate della madre di Fatiha. “Pioveva fortissimo – racconta –. Ho sentito urlare e sono corsa fuori. Ho visto la mamma di Fatiha con la piccola svenuta su una spalla”. Nonostante il panico della madre, che cercava di portare la bambina all’ospedale da sola, la vicina ha cercato di calmarla e ha chiamato il 118. Nel frattempo, il padre di Fatiha, che si trovava al suo negozio di alimentari, è arrivato sul posto. “È stato un dispiacere terribile sapere che non ce l’aveva fatta. Abbiamo messo dei fiori nel punto dove è caduta, un piccolo gesto per ricordarla”.

