Echo Art si aggiudica l’immobile di Piazza San Giorgio confiscato alla mafia

GENOVA – L’associazione Echo Art ha vinto la concessione gratuita dell’immobile di piazza San Giorgio, a Genova, confiscato alla mafia. L’immobile, acquisito dal patrimonio comunale nel 2017, era inutilizzato e in stato di degrado, con episodi di occupazione abusiva. Il Comune di Genova aveva indetto un bando per assegnare la gestione dell’immobile per i prossimi dieci anni, e Echo Art ha prevalso su altre quattordici realtà locali che avevano presentato una manifestazione di interesse.

Nel progetto presentato, l’immobile sarà destinato ad attività di interesse generale, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Echo Art, con la sua esperienza e impegno nella promozione delle arti e della cultura, trasformerà lo stabile in un centro culturale e sociale che contribuirà a rivitalizzare la zona, offrendo spazi e attività che promuovono l’inclusione e il dialogo interculturale.

Echo Art: promozione delle Arti e inclusione sociale

Fondata nel 1998 a Genova, Echo Art è un’associazione impegnata nella promozione delle arti e della cultura attraverso un approccio multidisciplinare e interculturale. L’associazione organizza laboratori, eventi e progetti che mirano a creare connessioni tra persone di diverse origini culturali, favorendo l’inclusione sociale e il dialogo interculturale.

Echo Art collabora con artisti, educatori e istituzioni sia a livello locale che internazionale, utilizzando l’arte come strumento di crescita personale e comunitaria. Tra le sue attività principali ci sono spettacoli, mostre, residenze artistiche, programmi educativi e progetti di cooperazione internazionale. Con la concessione dell’immobile di piazza San Giorgio, Echo Art avrà l’opportunità di ampliare il proprio impatto sulla comunità, coniugando tradizione e innovazione e stimolando la partecipazione attiva dei cittadini.

Passo avanti per Genova nella lotta alla mafia

Questa assegnazione rappresenta non solo un importante passo avanti nella lotta al degrado urbano, ma anche una vittoria simbolica nella lotta contro la mafia, trasformando un bene confiscato in un centro di cultura e inclusione. L’iniziativa dimostra l’importanza di riqualificare spazi urbani con progetti che promuovano la partecipazione attiva e il dialogo interculturale, contribuendo a costruire una società più giusta e solidale.

Nei prossimi dieci anni, Echo Art sarà protagonista di un importante percorso di trasformazione per l’immobile di piazza San Giorgio. Attraverso le sue attività, l’associazione contribuirà a creare un punto di riferimento culturale e sociale per la città, consolidando il suo ruolo di promotore della cultura e dell’inclusione a Genova e oltre.

