Ennesimo regolamento di conti a Genova: Uil Liguria chiede un “intervento deciso”

Genova continua a vivere momenti di tensione nel suo centro storico, segnato da episodi di violenza sempre più frequenti. Sabato pomeriggio, un altro accoltellamento ha sconvolto l’area di Sottoripa, un evento che sembra essere collegato a questioni di spaccio di droga. Questo ennesimo episodio ha spinto la Uil Liguria a lanciare un forte appello alle istituzioni, alla città e alla Prefettura, chiedendo un’azione congiunta per contrastare il degrado che affligge il cuore di Genova.

L’appello della Uil Liguria: “non lasciamo i cittadini da soli”

Il commissario straordinario di Uil Liguria, Emanuele Ronzoni, non ha usato mezzi termini nel denunciare la situazione intollerabile del centro storico genovese. “Non possiamo lasciare i cittadini e i lavoratori del comparto sicurezza da soli a combattere il degrado”, ha dichiarato Ronzoni, evidenziando la necessità di una rete sociale forte che possa unire le esigenze di tutti i cittadini.

“La sicurezza della città è diventata un’emergenza”, ha proseguito Ronzoni, sottolineando l’importanza di istituire un tavolo istituzionale dedicato che garantisca progetti condivisi e azioni di recupero del territorio. La Uil Liguria non intende tollerare che il centro storico sia lasciato nelle mani della criminalità, un fenomeno che mette in pericolo famiglie, commercianti, persone fragili e i lavoratori della sicurezza.

L’intervento della Senatrice Raffaella Paita

Anche la senatrice di Italia Viva, Raffaella Paita, è intervenuta sulla questione, sollecitando decisioni immediate per contrastare l’emergenza sicurezza nel centro di Genova. Paita ha sottolineato la necessità di un intervento dell’esercito per ristabilire la presenza dello stato e restituire un senso di sicurezza ai cittadini.

“La situazione dello spaccio di droga nel centro di Genova è sempre più allarmante”, ha affermato Paita, descrivendo un’escalation drammatica di episodi di violenza che richiedono un presidio costante da parte del personale in divisa. La senatrice ha inoltre posto l’accento sulla necessità di un progetto di riqualificazione del centro storico, un obiettivo che, secondo lei, non può più essere rinviato e deve essere sostenuto anche dalla giunta regionale.

La politica locale: unione per la sicurezza

In questo contesto di crisi, la politica locale si trova di fronte a una sfida complessa. Italia Viva, che a livello comunale appoggia il centrodestra di Marco Bucci, mentre a livello regionale guarda all’opposizione di Giovanni Toti, si fa portavoce di una richiesta chiara: la riqualificazione del centro storico e il suo ritorno nelle mani dei genovesi. “Le strade del centro e interi edifici sono ormai in mano agli spacciatori”, ha sottolineato Paita, evidenziando l’urgenza di interventi concreti per non lasciare soli residenti e operatori commerciali.

