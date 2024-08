Previsioni meteo a Genova: torna il bel tempo

Dopo un periodo di allerta meteo arancione e gialla, la situazione meteorologica a Genova si è finalmente stabilizzata. Le temperature si sono abbassate e il bollino caldo è tornato verde, permettendo ai cittadini di respirare un po’ di più. Tuttavia, è importante prestare attenzione all’afa, che potrebbe tornare a farsi sentire verso la fine della settimana.

Lunedì 19 Agosto

Oggi, lunedì 19 agosto, il cielo di Genova sarà caratterizzato da nubi sparse al mattino e schiarite nel corso della giornata, fino a cieli sereni in serata. Non sono previste piogge e la temperatura massima raggiungerà i 30 gradi, mentre la minima sarà di 23 gradi. Una giornata di transizione, perfetta per attività all’aperto.

Martedì 20 Agosto

Le previsioni per martedì 20 agosto indicano una giornata prevalentemente soleggiata, con cieli poco nuvolosi. Le temperature saranno leggermente più alte, con una massima di 31 gradi e una minima di 25 gradi. I venti saranno moderati al mattino, provenienti da Nord-Nordest, e deboli nel pomeriggio, provenienti da Sudovest. Il mare sarà poco mosso, ideale per chi intende godersi una giornata in spiaggia.

Mercoledì 21 Agosto

Mercoledì 21 agosto sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. Le temperature resteranno stabili, con una massima di 30 gradi e una minima di 24 gradi. Tuttavia, l’afa potrebbe aumentare nel pomeriggio, quindi è consigliabile evitare attività all’aperto nelle ore più calde. I venti saranno deboli, con direzione da Nordest al mattino e da Sud nel pomeriggio.

Giovedì 22 Agosto

Anche giovedì 22 agosto vedrà sole splendente per tutta la giornata, con temperature massime di 31 gradi e minime di 25 gradi. L’afa potrebbe intensificarsi, quindi si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde. I venti saranno deboli, provenienti da Est-Nordest al mattino e da Sud-Sudovest nel pomeriggio. Il mare continuerà a rimanere poco mosso.

Cosa aspettarsi nel Weekend?

Il weekend potrebbe portare qualche cambiamento, con l’arrivo di una possibile perturbazione. Tuttavia, al momento, è ancora troppo presto per avere certezze. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti meteo nei prossimi giorni per organizzare al meglio le attività del fine settimana.

