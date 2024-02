La rottura di Chiara Ferragni e Fedez sotto i riflettori

La mano sinistra di Chiara Ferragni, con smalto nero e senza l’anello nuziale, ha parlato chiaro su Instagram: la storia d’amore con Fedez è giunta al capolinea. La conferma è giunta dopo tre giorni di speculazioni e “no comment” da parte degli uffici stampa. Il Corriere ha scavato a fondo, riuscendo a confermare la rottura.

Il rifugio imponente e la separazione ovvia

Fedez, recentemente tagliato dalla foto del profilo di Chiara, si è chiuso dietro le porte della sua sontuosa Penthouse a City Life. L’abitazione, dal valore di 6 milioni di euro, sembra essere diventata il rifugio solitario dopo oltre un anno di crisi coniugale. La storia si complica dopo il bacio “avvelenato” di Rosa Chemical al Festival e il pandemonio suscitato dal Pandoro-gate.

San Valentino bugiardo e le ombre dell’ultima lite

L’ultima cena del 14 febbraio da Cracco sembrava un’illusione, come svelato da Dagospia. La verità emerge dopo un’accesa lite domenica scorsa, quando Fedez se ne è andato di casa senza fare ritorno. La crisi, iniziata al Sanremo 2023, ha conosciuto un punto critico con l’accusa di Chiara a Fedez di essere meno generoso nei momenti difficili. Il rapper, fuggito a Miami con l’assistente Eleonora Sesana, non ha difeso adeguatamente Chiara dalle accuse di Marco Travaglio.

Il podcast, la fuga a miami e le accuse di travaglio

Nel podcast “Muschio Selvaggio”, Marco Travaglio ha accusato Chiara di trasformarsi in Wanna Marchi, e Fedez non ha difeso a sufficienza la moglie. La fuga a Miami con l’assistente potrebbe aver scatenato ulteriori tensioni. Inoltre, la rottura di collaborazione tra Fedez e Chiara è stata considerata da alcuni come una manovra di distrazione di massa per oscurare i guai giudiziari dell’imprenditrice di Cremona.

Il mistero sui social e le mosse legalmente prevedibili

Nonostante le voci di corridoio e le accuse, dai social dei diretti interessati trapela poco. Chiara, previdente, aveva già consultato un celebre divorzista riguardo all’affido dei figli. Mentre si mostra attiva su TikTok e diffonde messaggi motivazionali, Fedez mantiene un profilo basso. Il silenzio sui social potrebbe essere la scelta strategica per affrontare i tempi difficili.

Un addio che lascia domande senza risposta

L’addio tra Chiara Ferragni e Fedez, annunciato dalla mano sinistra su Instagram, si rivela una storia complessa. Le accuse, le fughe, e il silenzio sui social creano un quadro intricato. La coppia, dopo cinque anni di matrimonio, sembra affrontare la sua crisi più seria. Il futuro rimane incerto, e la cronaca segue con interesse ogni sviluppo di questa rottura che ha catturato l’attenzione di milioni di fan in tutto il mondo