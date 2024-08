Rialto, turista borseggiata: bloccata una delle ladre grazie all’intervento di una passante

VENEZIA – Una giovane turista è stata borseggiata a Rialto, nel cuore di Venezia, ma è riuscita a bloccare una delle malviventi. L’episodio è avvenuto sabato quando due donne hanno seguito la turista, attendendo il momento giusto per sfilare il portafoglio dalla sua borsa, contenente ben 1.300 euro e alcuni documenti. Fortunatamente, la vittima si è accorta del furto in tempo.

L’intervento provvidenziale di una passante

Una passante, che ha assistito alla scena, è subito intervenuta in soccorso della vittima, aiutandola a trattenere una delle borseggiatrici. Senza perdere tempo, ha chiamato il 113, permettendo l’arrivo rapido della polizia.

Polizia in azione: arresto e denuncia

La volante della questura è giunta sul posto e ha bloccato la malvivente, una donna di vent’anni con domicilio in Italia. Portata presso il commissariato di Santa Chiara, è stata identificata e denunciata a piede libero. La turista, accompagnata dagli agenti, ha sporto denuncia per il furto subito.

La responsabile del borseggio era già stata colpita da un provvedimento di allontanamento dal Comune di Venezia. Questo provvedimento fa parte di una più ampia strategia adottata dal questore di Venezia, che, oltre alle misure repressive, ha avviato una campagna informativa per mettere in guardia i turisti contro borseggi e truffe in città, particolarmente frequenti durante la stagione turistica.

