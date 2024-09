Bridgestone e Audi: il futuro della mobilità sostenibile con il nuovo pneumatico potenza sport A

Bridgestone, una delle principali aziende mondiali nel settore dei pneumatici e delle soluzioni per la mobilità sostenibile, ha recentemente annunciato il lancio di un nuovo pneumatico che segna un importante passo avanti nella sua lunga collaborazione con Audi. Il pneumatico Potenza Sport A, progettato specificamente per la nuova Audi e-tron GT, rappresenta una fusione eccezionale di prestazioni elevate e sostenibilità ambientale, rispondendo così alle sfide del futuro della mobilità elettrica.

Un pneumatico pensato per la perfezione

La scelta di Bridgestone da parte di Audi per sviluppare un pneumatico su misura per la e-tron GT non è casuale. La partnership tra i due giganti dell’automotive si è consolidata nel tempo, con una vettura su cinque venduta a livello globale da Audi equipaggiata con pneumatici Bridgestone. Questo nuovo pneumatico, il Potenza Sport A, è stato progettato per ottimizzare le prestazioni dell’e-tron GT, un veicolo che rappresenta il massimo dell’innovazione tecnologica e della potenza automobilistica.

Il Potenza Sport A è stato creato per offrire prestazioni eccezionali e una sicurezza senza pari. Con un design del battistrada all’avanguardia e una carcassa rinforzata, questo pneumatico assicura una maneggevolezza precisa e una guida dinamica impeccabile. Le sue caratteristiche tecniche includono un’etichetta UE di classe A per la resistenza al rotolamento e l’aderenza sul bagnato, che non solo garantiscono una guida sicura in tutte le condizioni meteorologiche, ma contribuiscono anche a migliorare l’autonomia della batteria della e-tron GT.

Sostenibilità e innovazione tecnologica

Il Potenza Sport A non è solo una meraviglia tecnica in termini di prestazioni, ma anche un esempio di sostenibilità avanzata. Questo pneumatico rappresenta una svolta significativa per Bridgestone, essendo il primo della sua gamma a incorporare il 55% di materiali riciclati e rinnovabili. Certificato dall’International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) PLUS, il Potenza Sport A dimostra l’impegno di Bridgestone verso la riduzione dell’impatto ambientale senza compromettere la qualità e la sicurezza.

La tecnologia ENLITEN, utilizzata nella produzione del Potenza Sport A, contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 e a migliorare l’efficienza delle risorse. Questo pneumatico rappresenta un passo importante verso l’obiettivo di Bridgestone di utilizzare esclusivamente materiali sostenibili entro il 2050. Inoltre, la produzione del Potenza Sport A presso lo stabilimento Roma Plant in Italia, alimentato al 100% da elettricità proveniente da fonti rinnovabili, sottolinea ulteriormente l’impegno di Bridgestone nella sostenibilità.

Prestazioni e responsabilità ambientale

Il Potenza Sport A è progettato per offrire prestazioni superiori e un impatto ambientale ridotto, evidenziando come l’innovazione tecnologica possa andare di pari passo con la sostenibilità. Steven De Bock, Vice President Original Equipment di Bridgestone EMEA, ha sottolineato l’importanza di questo pneumatico nella transizione verso la prossima generazione di veicoli elettrici e come rappresenti un ulteriore passo avanti nella partnership strategica con Audi.

In conclusione, il Potenza Sport A di Bridgestone non è solo un pneumatico di alta gamma, ma anche un simbolo di un futuro in cui prestazioni eccezionali e responsabilità ambientale possono coesistere. Con questo prodotto, Bridgestone e Audi stanno tracciando la strada verso una mobilità più sostenibile, dimostrando che l’innovazione può e deve servire anche per preservare il nostro ambiente.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook