Come proteggere i vetri dell’auto in estate

Durante l’estate, i vetri delle auto richiedono un’attenzione particolare. Le alte temperature e le oscillazioni termiche possono mettere a dura prova i parabrezza, facendo sì che anche un piccolo urto possa trasformarsi in una rottura. Inoltre, la polvere, la sabbia delle spiagge e gli insetti complicano ulteriormente il mantenimento della pulizia dei vetri. Vediamo insieme come garantire una visibilità ottimale e la massima sicurezza durante i tuoi viaggi estivi.

1. Controlla i vetri prima di un lungo viaggio

Le temperature estreme e le differenze termiche generano tensioni sui vetri. Un piccolo impatto può trasformarsi in una rottura completa, pericolosa durante un viaggio. Controlla il parabrezza prima di partire e, in caso di urto, riparalo subito in officina. Un vetro riparato recupera tutte le sue funzionalità originali.

2. Verifica le spazzole tergicristallo

Le spazzole tergicristallo non vanno cambiate solo in inverno. D’estate, sono essenziali per rimuovere sabbia, polvere e insetti, che possono causare un’usura significativa. Controlla e sostituisci le spazzole prima di un lungo viaggio per evitare di restare “alla cieca” al volante.

3. Mantieni pieno il serbatoio del liquido lavavetri

Durante l’estate, il liquido lavavetri tende a esaurirsi rapidamente. Assicurati di controllarne il livello frequentemente per non rimanere senza quando ne hai più bisogno.

4. Non pulire il lavavetri con il sole in viso

Pulire il parabrezza mentre guidi a 120 km/h con il sole di fronte può essere pericoloso. Questo potrebbe causare un momento di cecità temporanea. Evita di attivare i tergicristalli in queste condizioni.

5. Pulisci gli insetti dal parabrezza

Gli insetti sono un problema comune in estate. I loro resti, una volta seccati, sono difficili da rimuovere. Durante i lunghi viaggi, pulisci i vetri ogni volta che ti fermi. Considera l’uso di un trattamento anti-pioggia per facilitare la pulizia.

6. Parcheggia con attenzione

Parcheggiare all’ombra degli alberi può sembrare una buona idea, ma può comportare il rischio di macchie causate dagli escrementi degli uccelli, che sono corrosivi. Parcheggiare in garage o aree coperte può essere una soluzione migliore per mantenere puliti i vetri e la carrozzeria.

7. Fai attenzione alla sabbia

Se parcheggi vicino alla spiaggia, la sabbia può accumularsi sui vetri. Non attivare tergicristalli o alzacristalli in queste condizioni per evitare graffi. Porta con te una tanica d’acqua per rimuovere la sabbia prima di pulire i vetri con acqua e aria pressurizzata.

8. Pulizia dopo le piogge estive

Le piogge estive possono sporcare ulteriormente il parabrezza a causa della polvere presente nell’aria. Dopo una pioggia, lava l’auto per mantenere la massima visibilità.

