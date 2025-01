Incidenti con auto non assicurate: sono circa 3 milioni, cresce l’allarme tra gli automobilisti

In Italia circa 3 milioni di veicoli circolano senza l’assicurazione obbligatoria. È il dato allarmante che negli ultimi tempi ha fatto crescere l’allarme tra gli automobilisti e ha dimostrato l’esistenza di un problema per la sicurezza stradale su tutto il territorio nazionale. Il fenomeno della circolazione di milioni di auto non assicurate, infatti, interessa tutte le zone del Paese, con una maggiore concentrazione nelle regioni meridionali (dove si sfiora il 10% di veicoli non in regola). Le cifre sono state diramate a dicembre 2023 dal segretario generale della Fondazione ANIA, e sono il risultato del progetto Plate Check, lanciato nel 2018 e condotto dall’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici in collaborazione con la Polizia Stradale. La stima è basata sul rapporto tra veicoli immatricolati e quelli assicurati, escludendo i mezzi fermi per motivi giudiziari o quelli situati in aree private, dove non vige l’obbligo assicurativo. Anche un altro report, diffuso a luglio scorso su dati ANIA, ha descritto il fenomeno con una stima di 2,8 milioni di veicoli non assicurati, pari al 6% del totale, e con percentuali diverse a livello territoriale: 4,6% al Nord, 6,2% al Centro e 8,4% al Sud, con record in Campania.

Cosa si rischia

Ma cosa si rischia circolando senza assicurazione obbligatoria? Perché preoccuparsi? La circolazione senza copertura assicurativa comporta sia rischi legali che finanziari rilevanti. L’articolo 193 del Codice della Strada stabilisce che i veicoli a motore non possono circolare senza la copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi. La violazione prevede una sanzione pecuniaria da 866 a 3.464 euro, da pagare entro 60 giorni, oltre al sequestro del veicolo fino al rinnovo o alla stipula di una nuova polizza. Un vero e proprio salasso.

In caso di incidente, un automobilista senza assicurazione è direttamente responsabile per ogni danno causato, materiale o fisico. Questo comporta l’obbligo di risarcire di tasca propria tutte le parti coinvolte, con esborsi che possono essere molto elevati, specialmente in presenza di feriti o danni significativi. Inoltre, l’assenza di copertura espone l’automobilista al rischio di lunghe e costose cause civili per il recupero dei danni da parte delle vittime.

I rischi della circolazione senza assicurazione, naturalmente, riguardano anche gli automobilisti perfettamente in regola con le normative. In caso di collisione con un veicolo non assicurato, il danneggiato non ha la possibilità di richiedere il risarcimento alla compagnia assicurativa del responsabile. Esiste però una soluzione assicurativa che può aiutarlo. La garanzia Maxi Valore RCA offerta da Groupama interviene nei casi in cui il sinistro coinvolga un veicolo non assicurato e rientri nelle situazioni previste dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (ai sensi dell’articolo 283 lettera b del Codice delle Assicurazioni). Con questa garanzia vengono risarciti i danni materiali subiti dal veicolo assicurato fino a un importo massimo di 3.000 euro (nel rispetto del valore commerciale del veicolo al momento dell’incidente).

Conseguenze in caso di recidiva

Le sanzioni per la mancata assicurazione diventano ancora più severe in caso di recidiva. Se un automobilista viene trovato senza assicurazione per due volte nell’arco di due anni, la sanzione viene raddoppiata, con importi compresi tra 1.732 e 6.928 euro. Inoltre, scattano la sospensione della patente da uno a due mesi e il fermo amministrativo del veicolo per almeno 45 giorni, a partire dal momento in cui viene rinnovata una polizza RC auto di durata minima di sei mesi. Oltre a queste conseguenze, l’automobilista deve sostenere i costi per il prelievo, il trasporto e la custodia del veicolo sequestrato.

Una questione di sicurezza collettiva

In sintesi, l’allarme tra gli automobilisti è cresciuto perché la circolazione di veicoli non assicurati è un problema concreto che va ben oltre il rischio individuale, e coinvolge l’intera collettività. La sicurezza stradale e la tutela delle vittime di incidenti dipendono molto dall’osservanza delle normative assicurative. Ed è quindi fondamentale che gli automobilisti siano perfettamente consapevoli dei rischi e delle conseguenze della mancata assicurazione.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook