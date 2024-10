L’invecchiamento del parco auto in Italia

Il parco circolante in Italia continua a invecchiare, con l’età media delle auto che ha raggiunto, nel settembre 2024, gli 11 anni e 8 mesi. Questa cifra, in crescita del 3% rispetto all’anno precedente, solleva interrogativi non solo sulla sicurezza dei veicoli ma anche sulle implicazioni economiche legate alle assicurazioni auto. L’analisi condotta da Facile.it rivela un panorama preoccupante, evidenziando l’importanza di affrontare il tema dell’anzianità dei veicoli e le sue conseguenze.

La sicurezza e l’assistenza stradale

L’invecchiamento delle automobili non è solo una questione di età; porta con sé una serie di problematiche legate alla sicurezza stradale. Veicoli più vecchi tendono ad avere una manutenzione meno accurata e possono mancare delle tecnologie moderne che garantiscono una guida più sicura. Di conseguenza, il 39% degli automobilisti italiani decide di includere l’assistenza stradale nelle proprie polizze Rc auto, evidenziando una crescente preoccupazione per i possibili guasti e imprevisti legati a veicoli datati.

Tariffe assicurative e anzianità dei veicoli

Ma come incide l’età media delle automobili sulle polizze Rc auto? Facile.it ha confrontato i costi delle assicurazioni in relazione all’anzianità dei veicoli, scoprendo che le tariffe aumentano in modo significativo con l’età. Per un’auto di 10 anni, la tariffa media è di circa 206 euro; questo costo sale a 228 euro per un veicolo di 12 anni e raggiunge addirittura 284 euro per uno di 14 anni. Questo rappresenta un incremento del 38% in appena quattro anni, un fattore che non può essere trascurato dagli automobilisti.

Differenze regionali

Un’analisi più dettagliata rivela anche forti differenze regionali nell’età media delle vetture circolanti. In Basilicata, l’età media è di 13 anni e 9 mesi, superando di ben due anni la media nazionale. Al secondo posto si trova il Molise (13 anni e 7 mesi), seguito da Calabria e Sicilia (13 anni e 6 mesi). Queste regioni evidenziano un problema significativo legato alla sicurezza e all’efficienza del parco auto.

Dall’altro lato, la Toscana emerge come la regione con le auto più “giovani”, con un’età media di 10 anni e 7 mesi, seguita dalla Lombardia (11 anni e 1 mese) e dal Lazio (11 anni e 2 mesi). Questi dati suggeriscono che alcune aree del Paese stanno adottando politiche più efficaci per rinnovare il parco circolante, con un potenziale impatto positivo sulla sicurezza stradale e sui costi delle assicurazioni.

