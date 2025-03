Trovare un posto auto nelle grandi città italiane è sempre più difficile. Tra traffico in costante aumento, aree ZTL in espansione e tariffe che lievitano, gli automobilisti sono costretti a cercare nuove strategie per parcheggiare senza impazzire. Secondo i dati di Parclick.it, leader nella prenotazione di parcheggi in Europa, la situazione nel 2025 subirà una stretta ancora più evidente, con alcune località che diventeranno vere e proprie “zone rosse” del parcheggio.

Venezia al primo posto

In cima alla classifica delle città dove parcheggiare sarà un’impresa titanica c’è Venezia, che supera addirittura Roma. La conformazione della città lagunare, prevalentemente pedonale e con pochissimi posti auto, rende la sosta un vero incubo per chi cerca di avvicinarsi al centro.

Roma e le ZTL, una combinazione letale per la sosta

Roma, già nota per le lunghe code e le restrizioni a macchia di leopardo, farà i conti con Zone a Basse Emissioni sempre più estese. Per gli automobilisti, il centro storico sarà quasi off-limits, a meno di prenotazioni anticipate o dell’utilizzo di parcheggi di interscambio.

La top 10 delle città più congestionate nel 2025

Dopo Venezia e Roma, la lista delle città più complicate per trovare parcheggio comprende: Bologna, Firenze, Verona, Milano, Bergamo, Genova, Palermo e Napoli. Qui, il consiglio unanime è prenotare con largo anticipo, per evitare di girare a vuoto e sprecare tempo e denaro.

Aeroporti italiani: attenzione alle prenotazioni

La situazione è critica anche negli aeroporti, dove la domanda di parcheggio raggiunge livelli record, specialmente ad alta stagione. In cima alla classifica figurano Milano-Malpensa e Bologna-Guglielmo Marconi, seguiti da Bergamo-Orio al Serio, Roma-Fiumicino, Venezia-Marco Polo, Pisa-Galileo Galilei, Bari-Palese, Napoli-Capodichino, Milano Linate e Verona-Villafranca. Prenotare in anticipo diventa dunque essenziale non solo per assicurarsi un posto, ma anche per risparmiare sulle tariffe.

L’opinione degli italiani sul problema “parcheggio”

Secondo un sondaggio di Parclick.it, ben sei automobilisti su dieci lamentano la carenza di parcheggi in città, e il 70% crede che un aumento degli spazi disponibili aiuterebbe a ridurre le emissioni di CO₂, limitando il traffico di chi gira a vuoto alla ricerca di uno stallo libero.

Prenotare è la nuova frontiera per un parcheggio smart

La prenotazione anticipata si conferma la soluzione più comoda ed efficace: con servizi come Parclick.it, è possibile confrontare i prezzi e scegliere la soluzione migliore. Molti parcheggi offrono anche servizi extra come la sorveglianza 24/7, il lavaggio o il valet parking, vere comodità per chi cerca un’esperienza senza stress.

Consigli pratici per sopravvivere alle ore di punta

Usa i parcheggi di interscambio : lasciare l’auto fuori dal centro e usare i mezzi pubblici è un’ottima strategia;

Evita gli orari critici : se possibile, organizza gli spostamenti fuori dalla fascia 8:00-10:00 e 18:00-20:00;

Pianifica online: la prenotazione su piattaforme dedicate ti permette di risparmiare e gestire meglio i tempi di viaggio.

Il problema del parcheggio in Italia è destinato a peggiorare nel prossimo futuro. Venezia e Roma saranno solo l’esempio più eclatante di un fenomeno che coinvolgerà anche altre città e gli aeroporti principali. Prenotare con anticipo e studiare percorsi alternativi diventeranno i cardini di una mobilità più sostenibile e intelligente.

