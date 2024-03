Crosetto e il dossieraggio: appello alla fiducia nelle Istituzioni

In un recente intervento al Senato, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha sollevato questioni di vitale importanza riguardanti l’integrità e la fiducia nelle istituzioni italiane. Durante il question time, ha affrontato il tema dell’inchiesta della Procura di Perugia sul presunto dossieraggio a danno di figure pubbliche tra cui politici, imprenditori, sportivi e personaggi dello spettacolo. Questa situazione mette in evidenza non solo questioni di privacy e sicurezza ma solleva anche profonde preoccupazioni sulla delegittimazione delle istituzioni e sulla necessità di ristabilire una fiducia solida tra i cittadini e lo Stato.

Crosetto ha espresso il desiderio che il Parlamento intervenga per “ridefinire i confini” e rafforzare la fiducia nelle istituzioni, un passo ritenuto essenziale per preservare l’integrità della democrazia italiana. Ha sottolineato che, sebbene l’inchiesta in questione “non riguarda problematiche di sicurezza nazionale” nel senso tradizionale, ha comunque il potenziale di erodere ulteriormente la fiducia dei cittadini nell’apparato statale.

L’inchiesta, infatti, mette in luce una pratica preoccupante: l’accesso indebito alle banche dati, spesso per scopi non ufficiali, che ha portato alla sospensione di varie persone negli ultimi anni. Crosetto evidenzia come questi accessi, che si contano a migliaia, vengano effettuati senza un’apparente necessità investigativa e come tali pratiche debbano essere oggetto di un’attenta revisione parlamentare.

L’urgenza di affrontare questi temi è stata rinforzata dal riferimento a una denuncia presentata dallo stesso Crosetto, “non come ministro ma come cittadino”, che ha portato alla luce un cosiddetto “verminaio”. Questa espressione evocativa sottolinea la complessità e la gravità delle questioni in gioco, che vanno ben oltre il caso specifico e toccano il cuore della relazione tra i cittadini e le loro istituzioni.

Il Ministro ha poi esteso il discorso, invitando il Parlamento a riflettere sulle “regole in atto” e su come queste possano essere abusate, nonché sulle possibili ripercussioni sulla vita democratica e politica del paese. È un appello alla responsabilità e all’integrità di tutti coloro che sono in posizione di potere, affinché si agisca nel migliore interesse della comunità e si protegga la democrazia.

Questa situazione solleva interrogativi fondamentali sullo stato della democrazia in Italia e sulla necessità di meccanismi di controllo più efficaci per prevenire abusi. La fiducia nei confronti delle istituzioni è un pilastro centrale su cui si fonda ogni democrazia funzionante, e il minacciare tale fiducia può avere conseguenze a lungo termine sulla coesione sociale e sulla stabilità politica.

La trasparenza, la responsabilità e l’integrità delle istituzioni sono essenziali per ristabilire e mantenere la fiducia del pubblico. È fondamentale che il Parlamento prenda seriamente in considerazione le preoccupazioni sollevate da Crosetto, avviando un’indagine approfondita e adottando misure concrete per affrontare queste problematiche.