Il dilemma di Giorgia Meloni: il richiamo della piazza e l’ombra del Quirinale

La politica, si sa, è l’arte di scegliere il male minore. E mai come in questo momento Giorgia Meloni si trova stretta in una morsa da cui è difficile uscire senza danni. Da un lato, c’è la tentazione di invocare il giudizio popolare, quel bagno di legittimità che solo le urne possono dare. Dall’altro, c’è il monito silenzioso ma fermo del Quirinale, che non smette di ricordare come il primo dovere di chi governa sia garantire stabilità.

Ma facciamo un passo indietro.

Il passo pesante di Palazzo Chigi

Che il governo Meloni abbia il fiato corto lo si percepisce ormai anche dai sussurri nei corridoi del Palazzo. L’insofferenza degli alleati, la pressione di una congiuntura economica che non lascia spazio a mosse ardite, e un’opposizione che comincia a ritrovare voce: tutto concorre a trasformare il piglio decisionista della premier in un’ombra di solitudine politica.

L’incontro con Sergio Mattarella – che non è solo il custode della Costituzione, ma anche il più attento osservatore del teatro politico – non è stato solo una “consultazione di routine”, come vorrebbero far credere i comunicati ufficiali. Tra le righe, si leggeva il tentativo di Meloni di saggiare il terreno, di capire fino a che punto il Quirinale sarebbe disposto a tollerare una mossa di rottura come lo scioglimento anticipato delle Camere.

Il dilemma del Presidente

Mattarella, uomo di poche parole ma di lunga memoria, sa bene che la storia repubblicana non ama i salti nel buio. Per un Paese come l’Italia, che si regge su equilibri precari, ogni crisi politica rischia di diventare una crisi di sistema. E il Presidente, fedele al suo ruolo di arbitro, sembra intenzionato a ricordarlo alla premier con la fermezza di chi ha visto passare molte stagioni e altrettante tempeste.

Il richiamo delle urne

Ma Meloni è fatta di un’altra pasta. La sua politica ha il respiro corto, ma il passo lungo: il passo di chi non teme di rischiare, di chi vive della propria capacità di parlare al popolo. Le urne, per lei, sono una tentazione irresistibile. Le ultime rilevazioni demoscopiche danno ancora il suo partito in testa, e l’idea di rafforzare la propria maggioranza – liberandosi magari di qualche alleato scomodo – ha il sapore di una vendetta servita fredda.

Ma il rischio è alto. Le elezioni non sono mai una certezza, nemmeno per chi parte favorito. E nel frattempo il Paese, che vive di equilibri sottili, potrebbe pagare caro il prezzo dell’instabilità.

Il contropiede dell’opposizione

L’opposizione, dal canto suo, osserva e si prepara. Elly Schlein e Giuseppe Conte, figure agli antipodi ma accomunate dalla stessa ambizione, non si fanno illusioni: un voto anticipato potrebbe essere un’opportunità per rilanciarsi, ma solo se sapranno giocare d’anticipo. La sinistra, frammentata e senza un progetto chiaro, rischia di arrivare all’appuntamento con le urne come un esercito senza generale. E Conte, con il suo Movimento ormai privo di slancio, fatica a tenere il passo.

Il finale aperto

In questa partita, dove tutti si muovono con il fiato corto e lo sguardo rivolto al futuro prossimo, c’è una sola certezza: nessuno ha il controllo pieno del gioco. Meloni è forte ma sola; Mattarella è paziente ma fermo; l’opposizione è rumorosa ma disordinata.

La politica italiana, come sempre, si muove sul filo del paradosso: le scelte più razionali sono quelle che non si possono fare, e quelle che si fanno sembrano spesso le più irrazionali. Se Meloni deciderà di rompere gli indugi e puntare tutto sul giudizio popolare, lo scopriremo presto. Ma, come scriveva un antico poeta, “chi sa attendere, tutto può ottenere”. E Mattarella, a differenza di altri, sa attendere bene.

