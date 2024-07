Le Olimpiadi di Parigi: una cerimonia inaugurale sotto il fuoco delle critiche

La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi ha sollevato un’ondata di critiche da parte del mondo politico italiano. Mentre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella seguiva da vicino la delegazione azzurra, esponenti di centrodestra e centrosinistra hanno espresso forti riserve, sottolineando il carattere controverso delle scelte artistiche degli organizzatori.

Salvini e l’offesa ai Cristiani

Matteo Salvini, leader della Lega, è stato uno dei più accesi critici della cerimonia. Ha definito la rappresentazione di una versione dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci con drag queen come un “insulto ai cristiani”. Salvini ha utilizzato parole dure, accusando gli organizzatori di aver iniziato le Olimpiadi con un’offesa a miliardi di cristiani nel mondo, definendo l’evento “squallido”.

Aprire le Olimpiadi insultando miliardi di Cristiani nel mondo è stato davvero un pessimo inizio, cari francesi. Squallidi. #Paris2024 pic.twitter.com/3RpNvUundd — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 27, 2024

A supportare le critiche di Salvini è intervenuto Simone Pillon, ex senatore della Lega. Pillon ha attaccato la cerimonia descrivendola come un esempio di “neo Occidente woke”, ridicolizzando le radici cristiane e promuovendo un’umanità priva di identità sessuale. Ha inoltre richiesto, provocatoriamente, di “ritirare la delegazione e lasciare Macron a correre solo verso l’abisso”.

La “satira” di Procaccini

Anche Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d’Italia, ha espresso la sua disapprovazione con toni sarcastici. Ha definito la cerimonia “molto bella” paragonandola a un gay pride, suscitando una pronta critica da parte di Sandro Gozi, esponente di Renew Europe, che ha sottolineato come Fratelli d’Italia non sia la forza politica liberale e moderata che pretende di essere.

Mi è piaciuta molto la cerimonia del Gay Pride. Sapete quando è prevista quella delle Olimpiadi? — Nicola Procaccini (@NProcaccini) July 26, 2024

La voce “fuori dal coro” di Beppe Grillo

Apertura straordinaria e pazzesca delle #olimpiadi2024. Le due brutte copie della Gialappas di giornalisti #Rai non sono riusciti a scalfirne il pathos nonostante ce l'abbiano messa tutta. — Beppe Grillo (@beppe_grillo) July 26, 2024

In un panorama di critiche, la voce del fondatore del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, si è distinta per il suo apprezzamento della cerimonia, che ha definito “straordinaria e pazzesca”. Tuttavia, Grillo ha criticato i telecronisti della Rai, definendoli “brutte copie della Gialappas”. Il suo commento è stato inaspettato, considerando la tradizionale posizione critica del M5S verso le Olimpiadi.

Che spettacolo l’inaugurazione delle Olimpiadi a Parigi. Chapeau. Che peccato, però. Poteva essere Roma… #Paris2024 — Matteo Renzi (@matteorenzi) July 26, 2024

L’occasione mancata dall’Italia di ospitare le Olimpiadi è stata sottolineata da Matteo Renzi. L’ex Presidente del Consiglio ha espresso il suo rammarico su Twitter, evidenziando come Roma avrebbe potuto essere il palcoscenico di un simile evento, se non fosse stato per il no della sindaca Virginia Raggi alla candidatura della città.

L’ira dei vescovi francesi

Le critiche non sono arrivate solo dall’Italia. La Conferenza Episcopale Francese ha condannato la cerimonia come una “presa in giro del cristianesimo”. In un comunicato, i vescovi francesi hanno deplorato le scene di scherno verso la fede cristiana, esprimendo il loro disappunto per una rappresentazione che, a loro avviso, ha ferito i sentimenti religiosi di molti.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook