Acqua e serenità, restare idratati aiuta mente e corpo

L’acqua rappresenta un alleato imprescindibile per la nostra salute e il nostro equilibrio psicofisico. Secondo il Professor Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation, un’adeguata assunzione di liquidi non solo soddisfa un bisogno fisiologico, ma aiuta a migliorare l’umore, a ridurre lo stress e a mantenere alta la qualità della vita.

Il ruolo del cervello e l’importanza dell’idratazione

Il cervello è composto per circa il 75% da acqua: una percentuale significativa che sottolinea quanto sia essenziale mantenere un corretto equilibrio idrico. Anche una lieve disidratazione può compromettere le capacità cognitive e aumentare la produzione di cortisolo, noto come ormone dello stress. Diversi studi, inoltre, hanno evidenziato che bere a sufficienza stimola la sintesi di serotonina e dopamina, due neurotrasmettitori chiave per la regolazione dell’umore.

La gestione dello stress attraverso una corretta idratazione

Come spiega il Professor Zanasi, il nostro cervello è altamente sensibile agli squilibri idrici. Mantenere una buona idratazione aiuta a modulare l’attività neuronale, favorire la produzione di neurotrasmettitori e ottimizzare il funzionamento della corteccia prefrontale, responsabile della regolazione emotiva e della gestione dello stress. Bere la giusta quantità di acqua, dunque, non è solo una necessità biologica, ma un vero e proprio strumento di benessere emotivo.

Idratazione e qualità della vita

Un aspetto spesso sottovalutato è l’effetto dell’acqua sulla qualità del sonno e sulla capacità di concentrazione. Bere almeno 1,5 litri d’acqua al giorno contribuisce a ridurre il rischio di affaticamento mentale e a migliorare la risposta allo stress, elementi fondamentali per sentirsi in forma ed energici. Questo semplice gesto quotidiano impatta dunque su vari fattori, aumentando la sensazione di benessere complessivo.

Consigli pratici per un’idratazione costante

Per raggiungere e mantenere un equilibrio idrico ottimale, è consigliabile bere regolarmente durante l’arco della giornata, preferendo acqua in abbondanza e limitando bibite zuccherate o eccessivamente gassate. Tenere sempre con sé una bottiglietta d’acqua e stabilire obiettivi giornalieri di consumo (ad esempio 2 bicchieri al mattino, 2 a metà giornata e così via) può aiutare a prevenire una disidratazione anche lieve ma significativa per il cervello.

