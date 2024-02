All Star Game 2024 tra record (folli) e necessità di cambiamento

La conferenza stampa di sabato di Adam Silver ha sollevato aspettative che purtroppo sono state disattese nella partita delle stelle di domenica sera. Nonostante le promesse di un evento eccezionale, il pubblico è rimasto deluso da una partita che ha infranto tutti i record nella storia degli All Star Game, ma non nel senso positivo.

Aspettative non soddisfatte

La Eastern Conference ha trionfato con un punteggio imbarazzante di 211-186, lasciando gli spettatori a chiedersi se quello che hanno appena visto possa davvero essere considerato basket professionale. L’assenza di difesa è stata evidente fin dalle prime battute, con giocatori che sembravano più interessati a fare spettacolo che a competere seriamente.

La performance individuale di Haliburton nel primo quarto, con cinque triple consecutive, ha offerto un fugace spiraglio di eccitazione, ma presto è stato chiaro che sarebbe stata una serata dominata da tiri da tre punti e schiacciate spettacolari, senza alcuna attenzione alla difesa. Anche i tentativi di Towns di attaccare il canestro ad ogni occasione hanno contribuito a un punteggio finale gonfiato e irrealistico (KAT chiuderà con 50 punti n.d.r.) .

Manca la competitività

Le speranze che questa edizione degli All Star Game sarebbe stata diversa sono state rapidamente deluse, con i giocatori che sembravano disinteressati a mantenere un minimo di competitività. Nonostante le promesse di Silver, il messaggio non è stato recepito e il risultato è stato un vero e proprio schiaffo per gli appassionati di basket che si aspettavano una partita di alto livello.

L’All Star Saturday non è sufficiente a salvare il week-end

Anche gli eventi del sabato sera, come la gara di tiro da tre vinta da Damian Lillard e la sfida tra Stephen Curry e Sabrina Ionescu, non sono riusciti a compensare la delusione dell’All Star Game stesso. Nonostante l’abilità e l’impegno dei singoli partecipanti, l’atmosfera generale dell’evento è stata segnata da una mancanza di intensità e competitività che ha lasciato molti spettatori insoddisfatti.

In conclusione, l’All Star Game NBA 2024 rimarrà nella memoria come una delle edizioni meno memorabili, con una partita principale che ha deluso le aspettative e ha offerto poco spettacolo ai fan del basket. È ora che la lega e i giocatori riflettano su come rendere questo evento più interessante e competitivo per il futuro, altrimenti rischia di perdere la sua appeal anche per i più appassionati.