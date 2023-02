Alpinismo e sicurezza

L’alpinismo è una disciplina sportiva che ha come obiettivo la scalata della montagna attraverso il superamento delle difficoltà che si possono incontrare lungo il percorso. Detto così non sembra uno sport tanto complesso eppure richiede grande preparazione, dedizione e capacità di sopportazione.

Una buona forma fisica e un buon allenamento sono requisiti fondamentali. Ma anche un equipaggiamento adatto non è da meno. Oltre all’abbigliamento, alle attrezzature che variano a seconda delle stagioni e del terreno, un aspetto molto importante sono gli scarponi da alpinismo.

La scelta degli scarponi alpinismo è legata non solo alla stagione, ma soprattutto al terreno e alle condizioni che si vogliono affrontare. Spesso gli alpinisti non possiedono solo un tipo di scarpone da alpinismo. Esistono scarponi da dry tooling (tecnica che prevede terreno misto di roccia e ghiaccio), da alpinismo himalayano, da vie alpine, da scalata tecnica o di resistenza. Se vogliamo iniziare sulle nostre Alpi o sull’Appennino, saranno necessari scarponi robusti, ben strutturati e progettati per durare nel tempo. Quando però si desidera fare vie di più giorni con carichi importanti nello zaino bisognerà scegliere uno scarpone stabile, confortevole, con meccanismo anti torsione. Se si volessero affrontare ascensioni invernali sulle Alpi o sulle montagne dell’Alaska o del Sudamerica si dovrà optare per uno scarpone molto caldo, leggero e tecnico. Lo scarpone dedicato all’alpinismo himalayano, pensato per cime alte più di 6000 m, ha un volume completamente diverso, in quanto tutta la struttura deve assicurare il calore e la sicurezza del piede che può trovarsi in condizioni estreme.

Regola numero uno: sicurezza

Se è vero che non esistono brevetti per diventare alpinista e non esistono regolamenti, è altrettanto vero che ogni alpinista si dà delle regole abbastanza ferree da seguire. La prima di queste è l’attenzione alla sicurezza. Se si chiede ad un alpinista da cosa dipenda la sicurezza in montagna l’elenco non sarà così breve come ci immaginiamo. In primo luogo una buona forma fisica e un buon allenamento sono imprescindibili. Lo studio del meteo è altrettanto importante: nessuno meglio di un alpinista o di un marinaio sa leggere i venti e le nuvole. Difficilmente possono essere tratti in inganno. Capire quali siano le condizioni meteorologiche fa la differenza tra trascorrere una giornata piacevole o mettersi seriamente in pericolo.

Anche l’attrezzatura e l’alimentazione rientrano nel tema sicurezza.

Equipaggiamento

L’equipaggiamento deve essere non solo funzionale all’attività che quel giorno si va a fare, ma anche aggiornato. Se si vuole scalare una parete con una corda che è stata in una cantina umida per dieci anni, anche se mai utilizzata, si mette seriamente in pericolo la vita di chi ci si appende.

Se si intraprende una via ferrata con un imbrago da museo, non solo si mette in pericolo la propria vita ma si rischia anche di far del male ad altre persone, sebbene involontariamente.

Così come per gli scarponi da alpinismo che hanno varie funzioni a seconda della stagione, del terreno e dell’impegno che si vuole perseguire, anche per quanto riguarda l’abbigliamento valgono gli stessi principi.

Lo zaino

Anche lo zaino è differente a seconda della tipologia di uscita che si affronta, però alcune cose non devono mai mancare. In montagna si possono verificare le situazioni più disparate e anche cambi repentini di tempo possono trasformare una splendida giornata di sole in una tempesta invernale. Prima di intraprendere qualsiasi tipo di uscita bisogna quindi controllare che nello zaino siano sempre presenti gli oggetti principali per la sicurezza dello scalatore, acqua in abbondanza e un cambio in caso di intemperie.

L’alimentazione

Per quanto riguarda l’alimentazione bisogna prestare attenzione alla digeribilità degli alimenti che si portano con sé, al loro ingombro nello zaino e al loro peso. Contenitori in vetro, per esempio, anche se igienici ed ecologici, pesano molto e rischiano di rompersi. Optare per un panino può sicuramente essere la scelta più indicata. Mai dimenticare di portare l’acqua, perché non sempre si possono trovare fonti lungo il percorso.

Consiglio finale

Con la pratica di questo sport sarà facile ricordare tutte queste cose e diverranno automatiche. Cosa però non bisogna mai dimenticare e sottovalutare è il rispetto che dobbiamo alla natura che andiamo ad affrontare. L’alpinismo è amore per l’avventura e l’esplorazione, ma la sfida più grande è verso se stessi.