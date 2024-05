37esima giornata di Serie A: guida completa per seguire le partite su Sky e Dazn

Tra venerdì 17 e lunedì 20 maggio si disputerà la 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A, un turno cruciale che potrebbe definire molte delle posizioni chiave in classifica. Con due big match in programma e diversi scontri decisivi per la salvezza, le emozioni non mancheranno.

I big match: Inter-Lazio e Bologna-Juventus

La sfida di cartello sarà senza dubbio Inter-Lazio, in programma domenica 19 maggio alle 18:00 a San Siro. L’Inter, già campione con 92 punti, ospiterà una Lazio a caccia di punti fondamentali per la qualificazione alle competizioni europee. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.

Un altro incontro di grande interesse sarà Bologna-Juventus, che si giocherà lunedì 20 maggio alle 20:45 allo stadio Dall’Ara. Entrambe le squadre sono appaiate a 67 punti e puntano a un piazzamento europeo. Anche questo match sarà visibile solo su Dazn.

Lotta per l’Europa: Milan e Atalanta in Trasferta

Il Milan, attualmente secondo con 74 punti, sarà impegnato in trasferta contro il Torino sabato 18 maggio alle 20:45, partita che sarà trasmessa sia su Sky che su Dazn. L’Atalanta, con 63 punti, affronterà il Lecce sabato alle 18:00, visibile su entrambi i canali. Entrambe le squadre sono determinate a consolidare la propria posizione in zona Champions League.

Roma all’Olimpico contro il Genoa

La Roma, con 60 punti, ospiterà il Genoa domenica 19 maggio alle 20:45. I giallorossi, sperando di rientrare nelle prime sei posizioni, avranno il vantaggio di giocare davanti ai propri tifosi. Anche questa partita sarà trasmessa su Dazn.

Sfide salvezza: Sassuolo-Cagliari e Udinese-Empoli

Per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, Sassuolo-Cagliari (domenica 19 alle 12:30) e Udinese-Empoli (domenica 19 alle 15:00) saranno cruciali. Con il Sassuolo fermo a 29 punti e il Cagliari a 33, entrambe le squadre sono disperate per ottenere punti vitali. La stessa urgenza si avvertirà a Udine, dove l’Udinese (33 punti) ospiterà l’Empoli (32 punti). La prima sfida sarà visibile sia su Sky che su Dazn, mentre la seconda solo su Dazn.

Il programma completo della 37esima giornata

Venerdì 17 maggio 20:45 Fiorentina-Napoli 2-2

Sabato 18 maggio 18:00 Lecce-Atalanta (Sky e Dazn) 20:45 Torino-Milan (Sky e Dazn)

Domenica 19 maggio 12:30 Sassuolo-Cagliari (Sky e Dazn) 15:00 Monza-Frosinone (Dazn) 15:00 Udinese-Empoli (Dazn) 18:00 Inter-Lazio (Dazn) 20:45 Roma-Genoa (Dazn)

Lunedì 20 maggio 18:30 Salernitana-Verona (Dazn) 20:45 Bologna-Juventus (Dazn)



